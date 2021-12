Victoria dei Maneskin ha visto morire la madre, il dolore raccontato dalla nonna

Victoria de Angelis dei Maneskin è giovanissima e si sta godendo un successo incredibile con il suo gruppo ma nasconde un dolore di cui non parla, la morte della madre. A farlo e la nonna materna, è lei che alla rivista DiPiù ha confidato che sua figlia è morta dopo una lunga malattia e che sua nipote Victoria l’ha vista morire, che è stata con lei fino alla fine, l’ha seguita fino all’ultimo istante. La signora Elin Uhrbrand ha rilasciato al settimanale una lunga intervista. Adesso che Victoria e i Maneskin sono sulla cima del mondo spuntano i dettagli di un passato che non è stato semplice. E’ un successo che la giovane bassista non può condividere con la sua mamma e questo rende tutto più malinconico, una gioia che non vive fino in fondo.

La nonna di Victoria racconta il dolore nell’intervista a DiPiù

“Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine” sono le parole della nonna materna.

La mamma di Victoria è morta alcuni anni fa, non ha visto nulla del talento di sua figlia, non ha visto il suo successo e quello che ha costruito con la sua band. “Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin” parole comprensibili, un doppio dolore per lei come madre e nonna, ha perso una figlia e conosce il dolore di sua nipote.

Sa già che Victoria sarà con lei per le feste di Natale: “Verrà in Danimarca e staremo insieme”. Poi per i Maneskin ci sarà un lungo tour tra concerti e festival.

