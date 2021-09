Amore per Victoria dei Maneskin: pizzicata con la fidanzata

Victoria De Angelis è la bassista dei Maneskin e sembra aver trovato davvero l’amore. La band dopo la vittoria all’ultimo Eurovision con Zitti e buoni sta veramente conquistando l’affetto del pubblico internazionale e spesso e volentieri si ritrova fuori dall’Italia per impegni di lavoro. La bella e brava Victoria trova comunque il tempo di stare insieme alla ragazza che starebbe frequentando ormai da un po’ di tempo. Si parla di un rapporto che dura da qualche settimana. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Gente proprio fuori dall’appartamento dove vive la nota musicista.

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin convive con la sua fidanzata

Non si conosce pubblicamente l’identità di quella che è la fidanzata di Victoria De Angelis. La bassista, in effetti, non è solita rendere pubblica la sua vita privata sui social network. Nonostante ciò è stata fotografata in compagnia di questa ragazza. Nelle foto in esclusiva per il giornale, c’è un bacio che non lascia troppi dubbi. Le due sembrano in perfetta sintonia segno che questo amore iniziato da poco tempo prosegue a gonfie vele. Tant’è che Victoria e la misteriosa donna starebbero già convivendo insieme proprio nell’appartamento della bassista dei Maneskin. Intanto, negli scatti, si vede la fidanzata accompagnare Victoria verso il suo motorino e tenere al guinzaglio Chili, l’inseparabile barboncino di Vic.

Victoria De Angelis aveva già parlato apertamente del suo orientamento sessuale

Che la musicista fosse bisessuale non era un mistero. Victoria ne aveva parlato apertamente dichiarando che la prima volta che ha provato dei sentimenti per una ragazza si è sentita un po’ disorientata. Forse si era imposta delle limitazioni. “Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti” erano state le sue parole per Vanity Fair. Adesso Victoria vive serenamente la sua storia ed è serena.