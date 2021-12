Sanremo Giovani 2021: tre giovanissimi parteciperanno alla gara dei BIG

Sarà una serata speciale per chi ama Sanremo e il mondo della musica quella di oggi su Rai 1. Mercoledì 15 dicembre sarà il ‘grande giorno’, quello in cui i sogni dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 si realizzeranno o verranno infranti. Amadeus è carico a pallettoni in vista della prossima edizione del Festival che non sarà come la prima, ha spiegato in conferenza stampa, ma neppure come quella dello scorso anno. Sarà una grande festa della musica, con la massima attenzione alle regole anti covid ma anche con una spensieratezza maggiore rispetto a quello che è successo lo scorso anno, quando all’Ariston non è stato possibile avere neppure il pubblico. Si cambia marcia in vista della prossima edizione e c’è anche una bella novità per i giovanissimi che si esibiranno questa sera: saranno tre i cantanti di Sanremo giovani che potranno salire sul palco di Sanremo 2022 nella categoria Big.

Ma vediamo i dettagli in vista della serata di oggi su Rai 1.

Da Sanremo Giovani a Sanremo 2022 sul palco con i Big



In diretta su Rai1, con la conduzione di Amadeus, a partire dalle 21.25, Bais, Martina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria si sfideranno sul palco del Teatro del Casinò per strappare il pass che li proietterà tra i ‘Big’ del Festival di Sanremo: a sceglierli il Direttore Artistico e la Commissione musicale.



Importante il supporto di Rai Radio2 e RaiPlay che proporranno ‘Sanremo Giovani’ in simulcast on air e sul web mentre sarà Rai Italia a replicare immagini e musica nel mondo intero.

I tre artisti che comporranno il podio di Sanremo Giovani parteciperanno al Festival di Sanremo 2022 insieme ai “Big”. A proposito di Big nella serata di oggi tutti gli artisti scelti da Amadeus per Sanremo, saranno presenti per salutare il pubblico ma anche per rivelare il titolo del brano con il quale si esibiranno al Festival. Unica assente, come ha spiegato ieri Amadeus in conferenza stampa, Elisa che purtroppo ha contratto il covid 19 insieme alla sua famiglia. La cantante sta bene ma come da protocolli, non potrà essere presente e sarà in collegamento streaming.

Qui la lista dei BIG in gara

Al momento quindi in gara ci saranno 25 cantanti tra Big e giovani ma secondo alcune indiscrezioni di stampa delle ultime ore, i cantanti potrebbero aumentare.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".