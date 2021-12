Biagio Antonacci è nato il terzo figlio, papà dopo 20 anni

Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta. Il terzo figlio del cantautore arriva dopo i due figli nati dall’ex compagna Marianna Morandi, i ragazzi sono ormai grandi, Paolo ha 26 anni e Giovanni ne ha 20; sono due dei nipoti di Gianni Morandi. L’annuncio della nascita è speciale, Biagio Antonacci svela sesso e nome e lo fa con una foto dal significato importante. Il suo annuncio non poteva essere banale, è nato il suo piccolo Carlo e un ulivo appena piantato e con il fiocco azzurro è il gesto più intenso. Antonacci è di nuovo papà e ad un’età ben più matura, ha 58 anni, c’è adesso una nuova vita, c’è un’altra trasformazione in corso.

Biagio Antonacci allarga la famiglia con la nascita del terzo figlio.

“Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. E’ nato Carlo, mio figlio” questo l’annuncio di Biagio, le parole scelte per dire a tutti che è diventato papà per la terza volta, che è nato il figlio che lo legherà per sempre alla sua Paola, la compagna a cui è legato da tanti anni.

Anche Paola Cardinale è a sua volta già mamma, di Benedetta, nata da una precedente storia d’amore con l’ex calciatore Massimo Brambati. A Benedetta il cantante è legatissimo, la loro è una vera famiglia allargata ma non ama mostrarsi, evita volentieri il gossip e la pubblicità. Biagio Antonella e Paola Cardinale stanno insieme dal 2004, lei è nata nel 1976 a Genova e in passato ha lavorato in tv, nella trasmissione Derby accanto a Fulvio Collovati su Telenord, poi ha sempre evitato le telecamere, i flash. Entrambi tutelano la loro famiglia ma questo annuncio era doveroso e meraviglioso, non solo per i fan che da sempre seguono l’artista ma per il loro mondo, per Carlo, per l’amore.

