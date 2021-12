Come sta Lorenzo Jovanotti? Positivo al covid, sereno perché ha fatto il vaccino

Ieri Lorenzo Jovanotti ha ringraziato tutti per l’affetto con cui i fan hanno risposto alla notizia del suo contagio. Jovanotti è risultato positivo al covid ma sta bene, solo il primo giorno ha avuto un po’ di timore, per la febbre e i dolori ma ha poi capito che il vaccino ha reso il virus meno aggressivo. “Molto probabilmente essendo vaccinato si è manifestato in forma più leggera, aggressivo solo il primo giorno con la febbre. Adesso i dolori stanno già passando…” questa era la sua condizione di salute già ieri e oggi va decisamente meglio. E’ sempre sui social che Jovanotti continua a tenere informati tutti non solo sul come sta ma anche sul lavoro che in parte non ferma nonostante sia ovviamente isolato.

Jovanotti ha il covid: “Sono vaccinato, passerà”

Non è l’unico artista che si trova a passare le feste in isolamento. Il Covid-19 ha colpito anche Jovanotti che lamenta dolori muscolari e un fortissimo mal di gola ma se Natale è già passato anche il virus passerà. Scherza, è di buon umore. Ha spiegato che anche Nicola Savino è positivo, i due si erano incontrati, abbracciati e adesso sono entrambi in isolamento, contagiati. Savino la mattina risultava negativo con un tampone rapido, poi il risultato del molecolare è stato diverso. Anche Savino sta bene.

“Sono fortunato” ripete il cantante. Oggi è in gran forma ma aveva anche appuntamento in studio con Gianni Morandi per completare il pezzo di Sanremo. Lavoreranno ugualmente ma ovviamente Lorenzo Cherubini sarà in collegamento da casa.

Lo spirito di Jovanotti è sempre scanzonato ma il suo messaggio è importante, non si riferisce solo al vaccino, fondamentale per sconfiggere il covid, ma anche all’efficacia dei tamponi antigenici. A volte non riescono a dare il risultato giusto, vanno sempre osservate le regole, soprattutto quelle del buon senso.

