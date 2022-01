Sara Daniele ricorda papà Pino ancora stretta nel suo abbraccio

Sono passati sette anni dalla morte di Pino Daniele e sembra ancora impossibile perché continuiamo ad ascoltare le sue canzoni, a sentire tutti i giorni la sua voce, la sua musica. Per Sara Daniele è diverso, è sua figlia, non si staccherà mai dall’abbraccio che mostra nella foto pubblicata oggi. Su Instagram la figlia di Pino Daniele ripete ancora una volta l’amore che prova per lui. Commuovono le sue parole, commuovono gli scatti scelti oggi. Era la notte tra il 4 e il 5 gennaio e Pino Daniele andava via colto da un infarto. Si trovava nella sua villa in Toscana e forse una scelta sbagliata gli ha impedito di restare ancora qui con la sua famiglia, con sua figlia Sara, con i fan che oggi cantano ancora più forte le sue canzoni.

Il messaggio di Sara a papà Pino Daniele nel giorno della sua scomparsa

“La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio. Non lo farò mai. Ti amo” scrive Sara.

Aurora Ramazzotti è in vacanza con suo padre alle Maldive, ringrazia per averlo accanto, per vivere con lui momenti come questi, non solo una vacanza. Anche lei condivide la foto scelta da Sara. Eros pubblica un altro scatto, un’immagine di tanto tempo fa, insieme sullo stesso palco: “Ciao fratello, non ti dimentico! Mi manchi”.

Nessuno dimentica Pino Daniele, non può farlo l’ex moglie, Fabiola Sciabbarrasi. Uno scatto in bianco e nero, lei che poggia la testa su quella di Pino: “E dove poggiavo la mia testa trovavo la tua. In quel tempo presente del passato, che è la memoria dell’ anima dove Tu vivi tra le nuvole infinte.

4/1/2015-4/1/2022 ed oltre… Io vivo fra le nuvole – Non scendo quasi mai – E lascio sul cuscino i miei pensieri – So che li ritroverai – Io credo nelle favole – E quando sono giù – Faccio un respiro profondo e penso…”. Sono i versi della canzone “Io vivo tra le nuvole.

