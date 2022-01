Elodie: “Ho bisogno di stare da sola con me stessa”

Elodie è single e per il momento desidera restare da sola, soprattutto vuole restare sola con se stessa. Da tempo è finita la sua storia d’amore con Marracash ma solo adesso confessa cosa è successo, perché il loro amore si è spezzato proprio mentre tutti pensavano a un dolce lieto fine. Bellissima Elodie sulla copertina di Grazia, non si nasconde e parla delle sue crisi. Il rapper continua per lei ad essere famiglia. Non a caso le parole di entrambi dopo l’addio sono state solo di ammirazione e affetto nei confronti dell’altro. Nell’intervista le chiedono perché è finita con Marracash e questa volta l’ex alunna di Amici parla di crisi ma delle sue crisi, quelle che poi di riflesso subiscono anche gli altri. Parla anche di un figlio per cui non ci poteva essere spazio, racconta anche altro.

“Per me lui continua a essere famiglia. Come mai tra noi è finita? Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso” e aggiunge anche altro. “Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto” sincera come poche, adesso è pronta a raccontarsi anche nelle interviste.

“Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che significa che quello è il ‘mio’ ex? – Non sopporta le regole – e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo”.E’ quindi finita anche con Davide Rossi, anche se Elodie era solo stata paparazzata con lui ma non ha mai parlato di un flirt o un vero amore con il manager.

