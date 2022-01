Testi canzoni Sanremo 2022: Achille Lauro canta Domenica

Dopo esser stato protagonista sul palco di Sanremo con i suoi quadri, in questa edizione del Festival Achille Lauro torna in gara con Domenica, una canzone che a detta di molti ha tutte le carte in regola per arrivare tra le prime tre. Parte quindi tra i favoriti, anche secondo le quotazioni, Achille Lauro che porta un brano nello stile che tutti hanno apprezzato in questi anni di successo. Al suo fianco sul palco di Sanremo 2022, un coro Gospel. Una bella novità per Achille Lauro che punta alla vittoria.

Ma vediamo il testo completo di Domenica, il brano di Achille Lauro per Sanremo 2022. L’appuntamento con il Festiva, ve lo ricordiamo, è per il primo febbraio: Amadeus inaugurerà la 72esima edizione della kermesse canora più importante di Italia.

Testi canzoni Sanremo 2022: Domenica

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir

Domenica

di L. De Marinis – S. P. Manzari – D. Petrella – M. Ciceroni – M. Cutolo – G. Calculli – S. P. Manzari

Ed. Brioche Ed. Mus./Red Music Edizioni Musicali/

Universal Music Publishing Ricordi/De Marinis Publishing/

Azuni Records/Proprietà degli Autori – Milano – Roma

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no

