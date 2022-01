Rihanna è incinta e ha scelto un modo molto originale per confermare la gravidanza

Rihanna è incinta, è la sua prima gravidanza ed è la cantante a confermarlo ma lo fa in modo del tutto originale. Rihanna ha mostrato il suo pancione ma non ha scelto un fotografo che le regalasse scatti emozionanti, né ha scelto di condividere sui social chissà quale pensiero emozionante. Rihanna e ASAP Rocky presto saranno genitori, sulla gravidanza non possono esserci dubbi e se fino a poco prima c’erano solo in giro dei rumors adesso l’apparizione della coppia ha confermato tutto. Nel fine settimana la coppia si è lasciata paparazzare mentre passeggiava a New York, per le strade di Harlem mano nella mano. Lei con il pancione del tutto scoperto nonostante il freddo. Nessun comunicato stampa, nessun post di grande effetto ma quel pancione nudo sotto al cappotto aperto. E’ così che la diva ha scelto di mostrare a tutti le sue dolci forme.

Rihanna in attesa del primo figlio

La coppia parlava da mesi del desiderio di avere un figlio ma in pochi pensavano che in così breve tempo sarebbero passati dalle parole ai fatti. Rihanna e ASAP Rocky si frequentano dal 2020 e la prima volta che sono apparsi insieme in pubblico è stato nel 2021 in occasione del Met Gala.

33 anni e un altro desiderio che sta per realizzarsi. I due sono apparsi ovviamente complici, felici, innamorati, pronti per il lieto evento. Jeans larghi, una lunga collana e quel piumino rosa che lascia immaginare sia in arrivo una bellissima principessa.

Non ci sono altri dettagli ma basta questo ai fan per farle gli auguri. Chissà se questa volta si sono messi d’accordo sul look. In occasione del loro primo red carpet insieme erano coordinati ma era stato solo un caso: “Non ci siamo messi d’accordo sul look. Non eravamo neanche certi che saremmo andati all’evento. Abbiamo pianificato separatamente il nostro look, giusto per essere preparati”.

