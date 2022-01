Testi Sanremo 2022, Gianni Morandi canta Apri tutte le porte

Dopo aver condotto il Festival di Sanremo portando a casa grandi successi, esser stato un ospite amatissimo, Gianni Morandi torna al Festival con una canzone scritta da Jovanotti. Questa volta in gara, per vincere magari, chi lo sa! Mai dire mai, i grandi Big della musica italiana sono sempre garanzia di sicurezza e Gianni Morandi, che è anche amatissimo sui social, dove ha un grande seguito, spera di fare molto bene in questa 72esima edizione di Sanremo. Salirà sul palco la prima sera, nella puntata del primo febbraio con la sua Apri tutte le porte, questo il titolo del brano che ha scelto di proporre ad Amadeus per Sanremo 2022. Un ritorno per Gianni Morandi, che ha anche un altro significato, visti i recenti problemi di salute: non mollare mai, anzi, proprio come direbbe il cantante “uno su mille ce la fa” e Morandi ce l’ha fatta anche stavolta!

Ma vediamo insieme il testo completo di Apri tutte le porte, la canzone che Morandi ha deciso di presentare al Festival.

Testi Sanremo 2022: Apri tutte le porte

Gianni Morandi

Apri tutte le porte

di L. Cherubini – R. Onori – L. Cherubini

Ed. Soleluna/Mormora Music – Milano – Roma

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io

E lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa

Oppormi all’inerzia e alla sua forza

Che rammollisce il corpo mio da dentro

Mantenendo rigida la scorza

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Se funziona o no non lo so forse sì

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

L’abitudine è una brutta bestia

Un parassita che lentamente infesta

Tutto quanto fino a prendere il potere

E non riesci più a reagire

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Lo esplorerò

Partendo da ora e da qui

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

E quando il sole non c’è

Lo cerco dentro di me

Se tu mi guardi una volta

Mi basta per ore

E quando il sole va via

Se tu mi fai una magia

Sento tornare l’amore

Amore amore

Un invito a far entrare il sole nelle nostre vite, quello di Gianni Morandi. E dopo due anni di sofferenze e rinunce, malattia e dolori, forse è davvero arrivato il momento di vedere quella luce in fondo al tunnel e di cantare con la spensieratezza di un Gianni Morandi che torna a Sanremo dopo 20 anni!

