Il messaggio di Emma alla mamma prima di Sanremo 2022: “Sei una donna straordinaria”

Emma Marrone si esibirà a Sanremo 2022 nella seconda serata, domani 2 febbraio, ma l’emozione è forte già da giorni. Ancora di più oggi che è il compleanno della sua mamma e a lei ha dedicato un tenero messaggio. Emma salirà sul palco del festival sorretta dai tantissimi fan ma più di tutti ci saranno la mamma e il papà a seguirla da cosa, dal piccolo paesino in provincia di Lecce. “Mamma mi diceva sempre siamo come angeli – ha scritto la cantane sui social – Buon compleanno amore mio grande! Sei una donna straordinaria…Ti amo da vivere“ una foto in piena estate, in barca, abbracciate. Sono gli auguri di Emma Marrone alla sua mamma, in un giorno speciale ma un altro che non possono condividere. Sono lontane ma sempre vicine, una a Sanremo, l’altra in Puglia ma Maria Marchese anche a distanza c’è sempre.

Emma non riesce a dormire

Da giorni la cantante leccese continua a ricevere enormi manifestazioni d’affetto da parte dei fan, questo l’aiuta tanto, fino al punto di scherzare chiedendo a tutti di smetterla perché altrimenti le fanno sciogliere il trucco. “Vi sto amando troppo. Mi emozioni ogni giorno anche grazie a voi ma non fatemi piangere” ha commentato tra le storie di Instagram mentre si recava alle prove generali e pronta per il green carpet.

Bellissima Emma ha percorso la passerella vestita da Gucci poi non è riuscita a dormire. Notte insonne per l’emozione, per l’ansia, l’adrenalina: “Non mi ricordo più come si fa per dormire”. Poi il buongiorno dalla splendida Sanremo, le coccole con dolcetto a merenda e ancora tantissimi messaggi da parte dei fan, per lei.

Emma si prepara a salire sul palco a dieci anni dalla sua vittoria al festival di Sanremo. Ogni volta è così è il suo pezzo – qui il testo.

