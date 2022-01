Emma canta Ogni volta è così: il testo del brano a Sanremo 2022

A dieci anni dalla sua vittoria al Festival di Sanremo con un brano che entrò prepotentemente nelle case degli italiani, Emma Marrone torna sul palco dell’Ariston con una canzone d’amore. Anche lei a Sanremo è stata presente in più vesti ma quest’anno si mette in gioco e partecipa alla gara, a caccia della vittoria. Con Ogni volta è così, la cantante salentina, sale sul palco di Sanremo 2022 pronta a conquistare il pubblico, i critici e le giurie che ascolteranno il suo brano. Non parte con il favore del pronostico: non c’è, almeno per ora, la vittoria all’orizzonte per Emma, stando alle quotazioni dei bookemakers. Ma si sa, l’esibizione live, potrà cambiare le carte in tavola ed Emma, un pezzo da novanta, con la sua performance potrebbe ribaltare il risultato!

Scopriamo di che cosa parla la canzone di Emma, leggendo il testo di Ogni volta è così.

Testi Sanremo 2022: Ogni volta è così

Emma Marrone

Ogni volta è così

di D. Petrella – E. Marrone – D. Faini – D. Petrella

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Emma Brown – Milano – Aradeo (LE)

Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra ai ricordi e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché ogni volta è così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio per un momento

Metti che il cielo poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna mai nessuna più di te”

Il testi di questo brano , ricorda molte altre canzoni d’amore per cui davvero, ci aspettiamo grandissime cose dall’esibizione live di Emma che sarà dare una marcia in più alla canzone, come sempre nel suo stile.

