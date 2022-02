Testi Sanremo 2022, Dargen D’Amico canta Dove Si Balla

Manca oramai pochissimo alla prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 e fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà anche Dargen D’Amico. Barba folta e occhiali da sole (anche al chiuso) sono i tratti distintivi del look del cantante che sul palco del Teatro Ariston proverà a portare un tocco discotecaro con il suo brano, dal titolo “Dove Si Balla”.

Dargen D’Amico – all’anagrafe Jacopo D’Amico – nato a Milano nel 1980 è un artista molto noto nell’ambiente musicale: nel suo curriculum ha maturato ampia esperienza come rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey. Auto-definitosi “cantautorap”, Dargen D’Amico è stato persino il fondatore di una sua etichetta discografica. Scopriamo insieme il testo di “Dove Si Balla” di Dargen D’Amico qui in basso.

Testi Sanremo 2022: Dove Si Balla di Dargen D’Amico

Dove Si Balla – Dargen D’Amico

di J. M. L. D’Amico – E. Roberts – G. Fazio – J. M. L. D’Amico – E. Roberts – G. Fazio – A. Bonomo

Music Union / Giada Mesi / Visionary Sapiens Publishing – Milano – Parma

Mi piace la musica dance

Che pure un alieno la impara

E mi piace mi piace mi piace

Che non mi sento più giù

(Più giù)

Mi piace perché sa di te

Di quando ballavi per strada

E mi piace mi piace mi piace

Anche se non ci sei più

(Sei più)

Ultimamente dormo sempre anche se non sogno

Senza live con il pile sul divano

Se dormi troppo poi ti svegli morto

Sono d’accordo…

Quindi dove andiamo?

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Dai metti la musica dance

Che tremano i vetri di casa

E la sente la sente la sente

Anche un parente di giù

(Ciao zio Pino!)

Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno

Ciao che fai? Quanto stai qui a Milano?

Ma se ci scopre tu sei un uomo morto

Sono d’accordo…

Non glielo diciamo

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine fermi al confine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Finalmente ho 40 anni ed ho ancora fame

Io non parlo col mio cane ma c’è un bel legame

E sto anche vedendo una

Sono già tre sere

Per ora mangiamo assieme

Ma promette bene

E non si può fare la storia se ti manca il cibo

Tu m’hai levato tutto tranne l’appetito

Ogni tanto in lontananza sento ancora musica

Che fa

Pà para-rà pararà pa-pà

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le mascherine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Dopo aver letto il testo di “Dove Si Balla” di Dagen D’Amico, freme l’attesa di ascoltare il brano vero e proprio. Per poter farlo, sarà necessario sintonizzarsi con il Festival di Sanremo 2022 durante la prima serata del concorso, in onda questa sera 1^ febbraio su Rai Uno.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".