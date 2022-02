Testi Sanremo 2022, Yuman canta Ora e Qui

Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 e fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà anche Yuman. Roman, classe 1995, nato da una madre italiana e un parà di Capo Verde, Yuri Santos Tavares Carloia deve il suo nome d’arte proprio al mix fra il suo nome all’anagrafe “Yuri” e la parola “human”. Il giovane porterà sul palco un brano dal titolo “Ora e Qui”.

Seppur non propriamente noto a livello nazionale, Yuman ha un ricco curriculum musicale alle spalle: del resto la sua carriera da cantante professionista parte ufficiosamente dal 2017 quando sigla un contratto con la Universal Music. Qualche anno dopo è stato persino eletto Artista del Mese da MTV Italia. Accede per direttissima alla gara dei Big di Sanremo 2022 grazie al primo posto conquistato durante la serata evento Sanremo Giovani 2021. In attesa di scoprire il suo ultimo brano, leggiamo il testo di “Ora e Qui” di Yuman qui in basso.

Testi Sanremo 2022: Ora e Qui di Yuman

Ora e qui – Yuman

di T. Di Giulio – Yuman – F. Cataldo

Leave – Roma

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosseun istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace,

Vieni con me.

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Ehi, ehi…

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai.

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Il testo di “Ora e Qui” di Yuman ve lo abbiamo riportato in questo articolo. Ma quando sarà possibile ascoltare il brano? Per poter ascoltare in anteprima assoluta la canzone, sarà necessario collegarsi con il Festival di Sanremo 2022 durante la prima serata del 1^ febbraio, in onda su Rai Uno.

