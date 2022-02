Ditonellapiaga: perché si chiama così e qual è il suo vero nome

Forse in tanti, probabilmente tantissimi, non conoscevano Ditonellapiaga prima del suo approdo al Festival di Sanremo 2022, in gara con Rettore e la loro canzone Chimica. Eppure dopo l’esecuzione del brano durante la seconda serata, tutti sembrano molto curiosi di conoscere meglio questa giovanissima cantante di Roma. Ditonellapiaga e Rettore hanno fatto infatti una grandissima figura a Sanremo 2022 e la loro Chimica è destinata davvero a volare in vetta alle classifiche, magari anche in quella del Festival stesso. Ma sulla cantautrice rimane una curiosità: come mai ha scelto come nome d’arte proprio Ditonellapiaga? Ve lo sveliamo subito qui di seguito.

Ditonellapiaga, ecco perché la cantante di Chimica ha scelto questo particolare nome d’arte

Come è nato il nome d’arte Ditonellapiaga? E’ stata la stessa cantautrice a svelare il significato di questo nome così ambiguo e originale. La giovane ha spiegato che questo era il nickname che aveva registrato sul suo profilo Instagram. Ha spiegato che secondo lei era un nome molto adatto alla sua personalità anche se decisamente inusuale e buffo. Le è piaciuto anche per come suonava ma la vera scelta del nome d’arte sarebbe ricaduta su Ditonellapiaga in quanto nome provocatorio, un po’ come è provocatoria anche la sua musica. Il nome è stato definito bizzarro dalla stessa cantautrice che lo ha trovato perfetto. Ditonellapiaga non esclude comunque di ritornare ad usare il suo vero nome, soprattutto per quanto riguarda la recitazione visto lei ha studiato anche quest’altro lato artistico. Ma qual è il vero nome della cantante di Chimica?

Qual è il vero nome di Ditonellapiaga, la cantautrice in gara a Sanremo 2022 con Rettore: un rapporto molto speciale con lei

Dopo aver chiarito come mai si chiama Ditonellapiaga, è giusto anche dire come si chiama per davvero! Il vero nome della cantautrice è Margherita Carducci. Di lei sappiamo che sta per compiere 25 anni, festeggerà proprio sul palco del Festival di Sanremo insieme a Rettore visto che il suo compleanno è il 5 di febbraio. Ha una grande passione per la musica fin da quando era molto piccola e Sanremo è sicuramente la sua grande occasione. La ”chimica” con Rettore poi non è solo un titolo.

Tra le due c’è una vera chimica proprio nel rapporto che hanno. E lo abbiamo notato anche partecipando alla conferenza stampa del 3 Febbraio con Donatella e Margherita che sono apparse molto complici e cariche a pallettoni per la prossima esibizione sul palco dell’Ariston da cui non vorrebbero mai scendere. Rettore e Ditonellapiaga vorrebbero persino fare un viaggio insieme e la giovane cantautrice ha proposto Cuba alla sua collega. Le due hanno anche ammesso di non puntare al podio della kermesse, non è il loro interesse nonostante siano già molto in alto nella classifica parziale. Quello che interessa davvero alle due cantanti è che questa ‘Chimica’ sia arrivata a tutti.

