Mahmood e Blanco verso la vittoria a Sanremo 2022: le emozioni prima della finale con sorpresa

Mahmood e Blanco sono i favoriti alla vittoria al Festival di Sanremo 2022 con Brividi. “Chi è il favorito non vince mai” ci ha detto Riccardo Fabbriconi (vero nome di Blanco) durante la conferenza stampa di oggi. A pochissime ore dall’ultima scalinata al Teatro Ariston, i due artisti ci hanno parlato delle emozioni prima della finale di Sanremo 2022. Mentre Brividi continua a conquistare le classifiche, anche la serata cover non è andata affatto male. Mahmood e Blanco si sono piazzati nella seconda posizione con Il cielo in una stanza, dietro a Gianni Morandi e sopra ad Elisa. I due cantanti hanno scoperto proprio in conferenza stampa che Gino Paoli ha apprezzato moltissimo la loro versione all’Ariston e ne sono rimasti più che felici, inizialmente quasi increduli. Vediamo che cos’altro ci hanno raccontato i candidati alla vittoria…

Sanremo 2022, Mahmood e Blanco: “Non siamo qua perché vogliamo arrivare primi”

Mahmood ha svelato di essere stato male durante la serata delle cover: “Ieri sera ho preso un po’ di freddo e mi sono sentito male, ma niente di che”. Per fortuna Alessandro si è ripreso subito e ha potuto cantare insieme a Blanco. “Venire con Ale mi ha dato tranquillità. E poi sono felice di aver baciato Amadeus” ha detto Blanco. Una esperienza unica per i due artisti che hanno imparato delle cose nuove l’uno dall’altro proprio in questo percorso sanremese: “Con Ricky ho imparato ad uscire di più dagli schemi. Ho imparato a pensare un po’ meno e vivere un po’ più di istinto. Lui ha diciotto anni, è bellissima la sua spensieratezza” ha spiegato così Mahmood. Per lui è stato molto importante anche presentarsi insieme sul palco. Perché quando non si è da soli è più bello: “Ho affrontato questo Sanremo in maniera diversa”.

Intanto loro continuano ad essere i favoriti ma hanno dichiarato di non essere in gara al Festival perché vogliono arrivare primi. Eppure il podio, visti i risultati, sembra ormai sempre più vicino. Mahmood si è detto sotto shock per i risultati che stanno arrivando giorno dopo giorno. Ricordiamo infatti che Brividi ha esordito alla prima posizione della classifica Fimi ed è stata la canzone più ascoltata in un solo giorno su Spotify Italia. Loro comunque continuano ad essere tranquilli e alla classifica non ci pensano proprio. “L’amore che ci ha dato la gente è una cosa incredibile” ha spiegato Blanco.

Sanremo 2022, Mahmood e Blanco faranno una sorpresa durante l’ultima serata

Vi sveliamo anche che Mahmood e Blanco in questa serata finale di Sanremo 2022 potrebbero davvero sorprendere tutti. “Ci sarà una piccola sorpresina questa sera” ha rivelato Mahmood. Non sappiamo ancora di che cosa si tratti e anche Blanco si è detto essere all’oscuro da tutto ciò. A questo punto non ci resta che seguire l’attesissima finale del Festival.

