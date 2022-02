Sanremo 2022: classifica quarta serata 4 febbraio, Gianni Morandi insedia Mahmood e Blanco

Con la conclusione della quarta sera di Sanremo 2022, siamo sempre più vicino all’elezione del vincitore di questa 72esima edizione della kermesse musicale di Rai1. Dopo i voti delle prime tre puntate, ancora una volta la Sala Stampa, il televoto del pubblico da casa e la nuova giuria Demoscopica Mille (così ribattezzata in quanto il numero dei membri di questa giuria è composta da mille persone) è stata nuovamente chiamata a votare i venticinque concorrenti in gara che stavolta sono saliti sul palco per una esibizione cover.

C’è chi ha sfacciatamente portato in scena i propri successi (come Gianni Morandi e Jovanotti) e chi addirittura ha puntato su brani della black music come Noemi (che si è cimentata con “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin). Non sono mancati grani classici della musica nazionale e tanti duetti. Questa atipica serata con brano Anni ’60, ’70, ’80 e ’90 farà media nella classifica generale. A fine puntata, infatti, è stata mostrata la nuova classifica generale aggiornata al 4 febbraio di Sanremo 2022. Eccola qui di seguito.

Sanremo 2022: la classifica completa del 4 febbraio

Il fondo della classifica. Purtroppo la parte più bassa della classifica non riserva particolari sorprese: 25esimo posto per Tananai, 24esima Ana Mena, 23esima posizione per Giusy Ferreri, 22esimo posto per Highsnob e Hu, 21esimo posto per Yuman. Le Vibrazioni scendono al 20esimo posto.

Metà classifica. Nel mezzo della classifica la situazione si fa più movimentata: 19esimo posto per Rkomi, 18esimo posto per Giovanni Truppi, 17esimo posto per Iva Zanicchi, 16esimo posto per il duo Ditonellapiaga e Donatella Rettore, 15esimo posto per Noemi, 14esimo posto per Aka7even, 13esima posizione per Dargen D’Amico, 12esimo posto per il giovanissimo Matteo Romano e alla posizione numero 11 Achille Lauro.

La top ten. Nelle prime dieci posizioni in classifica troviamo un nuovo contendente alla vittoria: 10mo Michele Bravi, nono posto per Fabrizio Moro, ottava posizione per Massimo Ranieri, settimo posto per La Rappresentante di Lista (che perde vertiginosamente quota), resta perennemente al sesto posto Emma Marrone, quinto Sangiovanni, quarto classificato Irama.

Sul podio. Elisa viene scalzata dalle prime due posizioni e deve attualmente accontentarsi del terzo posto nella classifica generale. Medaglia d’argento per Gianni Morandi che – dopo aver vinto questo mini torneo delle cover assieme a Jovanotti – si mette ufficialmente in corsa verso la vittoria. Certezza granitica è invece la prima posizione nuovamente nelle mani del duo Mahmood e Blanco.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".