Red Canzian ancora in ospedale: continua la sua battaglia

Non riesce ancora a parlare bene, ha il fiatone ed è affaticato, ma ci ha tenuto a salutare le tante persone che in queste settimane lo hanno inondato di messaggi e di affetto. Con un video sui social, Red Canzian, ha spiegato che cosa sta succedendo nella sua vita: è ancora in ospedale, sta combattendo contro qualcosa di molto brutto e dovrà farlo ancora. Dovrà restare in ospedale almeno per un altro mese. In questi giorni però ha avuto la possibilità di prendere un po’ di aria fresca, uscendo nel giardino dell’ospedale di Treviso dove è ricoverato e ne ha approfittato anche per fare un video per salutare e ringraziare tutti.

Sui social ha scritto: “È passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero, e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto“. Sembra passato un secolo da quando lo avevamo visto cantare sul palco di Rai 1 de Il cantante mascherato e invece, solo un anno fa succedeva tutto questo. E davvero gli auguriamo di tornare il prima possibile alla sua vita “normale”.

Red Canzian ancora in ospedale: il saluto ai fan sui social

Red Canzian saluta i fan all’esterno dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato ricoverato per una grave infezione con un breve video che però arriva dritto al cuore. “Io dovrò restare qui – annuncia l’ex bassista dei Pooh – ancora tre-quattro settimane. La cura antibiotica è molto dura, ma quello che ho avuto era molto più duro. Faccio fatica a fare dei video o mettere dei posto sui social, ma sono uscito con le mie gambe”. Canzian ha intitolato il post “Il primo giorno di libertà”, una canzone del ’76 dei Pooh, “ed è quello che ho provato oggi, in questa mia prima uscita”, conclude.

Meno di un minuto il saluto di Red per i suoi fan ma tantissimo davvero l’affetto ricevuto da chi lo ha travolto con parole d’amore e di stima. E poi tanti messaggi dai colleghi: le bellissime parole di Laura Pausini, il commento di Eros Ramazzotti, quello di Orietta Berti. E centinaia di messaggi davvero speciali ai quali aggiungiamo anche il nostro con un grande in bocca al lupo per Red Canzian.

