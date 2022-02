Red Canzian ancora in ospedale: “Non riuscivo ad alzarmi dal letto”

Red Canzian resta in ospedale, dopo il ricovero d’urgenza e l’operazione al cuore deve avere ancora altra pazienza. Al Correre della Sera Red Canzian spiega che deve rimanere nell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per almeno altre quattro settimane. Ha bisogno di una cura antibiotica e di fisioterapia, questo testimonia che ha davvero rischiato la vita ma come sempre ne parla e racconta anche la paura di quei momenti terribili, quando ha capito che c’era qualcosa che non andava, qualcosa di grave. Il bassista dei Pooh ha già ricominciato a fare progetti, non vede l’ora di tornare in piedi più forte di prima ma per il momento deve restare tranquillo, l’infezione cardiaca era esplosa senza alcun avviso e anche se adesso tutto è risolto ha ancora bisogno di cure costanti.

Red Canzian spiega cosa è accaduto, il malore, la paura

Ha avuto paura di morire, non ne fa mistero, quell’ultimo malore è stato il momento più terribile, anche più del dolore al petto di qualche anno fa. “Se ho avuto paura? Tanta. Ho capito subito che avevo un problema grave. Ho capito che potevo anche morire”. Racconta tutto al telefono, dal reparto dell’ospedale dove è ricoverato.

“Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò. La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile”. Non è la prima volta che Canzian ha gravi problemi di salute ma anche questa volta tornerà in piedi e pronto a realizzare altri progetti. Crede che suo padre dal cielo gli stia dando una grossa mano.

“Mi sono chiesto: ma che altro può succedere? E la vita vissuta mi passa davanti… Mi dicono che dovrò stare qui ancora almeno quattro settimane per una cura antibiotica e fisioterapia” e noi l’aspettiamo più in forma di prima.

