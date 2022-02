Red Canzian continua a migliorare e dall’ospedale confessa che gli manca solo una cosa

Red Canzian è ancora in ospedale ma sta sempre meglio e si vede. Ha voglia di tornare sul palco e non manca molto, rassicura tutti, primi tra tutti i fan. Continua a migliorare Red Canzian, va sempre meglio e lui non ha avuto timore di mostrarsi dieci giorni fa quando nella voce c’era ancora la sofferenza. Adesso la voce sta tornando, il ritorno dell’artista che in tanti amano è vicino, lo aspettano sui palchi che stanno accogliendo la sua opera. Red ha bisogno di continuare la convalescenza ma il suo messaggio è chiaro, sta proseguendo la riabilitazione ma c’è solo una cosa che gli manca per dire che tutto è passato, gli manca il suo pubblico, gli manca incontrare tutti e quel momento si sta avvicinando.

Il nuovo video di Red Canzian dall’ospedale dopo l’operazione al cuore

Ci sono ottime notizie per lo storico componente dei Pooh. Dopo il ricovero d’urgenza e l’operazione per un’infezione cardiaca sta passando anche questa ed è Red a spiegare: “Ciao a tutti, come vedete le cose stanno andando sempre meglio… Cammino, mi muovo e faccio le scale, la voce sta tornando. Va tutto bene, mi manca solo una cosa, veramente importante: rivedervi. Rivedervi, stare sul palco e abbracciarvi, ma succederà presto!” è il breve messaggio con cui Red Canzian si mostra ancora una volta e questa volta lo fa su Facebook.

Dieci giorni fa Canzian è uscito per la prima volta all’aperto per respirare l’aria pura che gli mancava tanto, era il primo passo verso la guarigione e in questi giorni ne ha fatti molti altri. Manca ancora un po’, come aveva già confidato, consapevole di doversi riprendere del tutto e di avere la necessità di sottoporsi a continui controlli. Non c’è la data esatta delle dimissioni dall’ospedale ma il peggio è passato e non vediamo l’ora di applaudire di nuovo Red Canzian.

