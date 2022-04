Ornella Vanoni ha bisogno di riposo, annulla gli impegni: “Ancora troppi dolori”

Come sta Ornella Vanoni? Se lo chiedono molti in queste ore, da quando la cantante ha pubblicato tra le storie Instagram un messaggio, un annuncio che fa preoccupare. Ornella Vanoni non è in gran forma e non ne fa mistero, annulla gli impegni presi per l’estate e chiede riposo. Tutta colpa della caduta di qualche mese fa? Quel brutto episodio l’ha costretta a letto e a dolori terribili ma sembra che ancora non si sia rimessa del tutto. Non è semplice, la Vanoni ha 87 anni, il recupero è più lento nonostante lei sia una roccia ma l’artista non si nasconde dietro un dito, non ce la fa e racconta del suo incubo.

Ornella Vanoni racconta il suo incubo

“Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori ed improvvisamente sento delle voci confuse che parlano forte e si sovrappongono – il post prosegue – Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutile, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo”.

La Vanoni onorerà solo tre impegni, il 24 aprile sarà al Teatro del Casinò Municipale di Sanremo per ritirare il premio Speciale Tenco assegnato a Sanremo e poi sarà al Concerto del Primo Maggio. Infine, il 2 giugno sarà all’Arena di Verona per un tributo a Lucio Dalla. Per il resto l’artista ha annullato tutto, ha bisogno di altri mesi di recupero, sente di non potere riuscire a superare la fatica dei concerti.

Un vero dispiacere per tutti, soprattutto per i fan che attendono da tempo di seguirla dal vivo. Alla sua età e con tutti i problemi superati Ornella Vanoni resta sempre una delle grandi interpreti della musica italiana.