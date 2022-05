Emma Marrone inizia il compleanno in lacrime e con un regalo

Un compleanno iniziato con le lacrime oggi per Emma Marrone, tutto ripreso da Francesca Savini, la sua storica assistente, amica di sempre, il suo braccio destro. Non è lei che ha fatto versare ad Emma fiumi di lacrime ma il suo fan club. Sono arrivati gli auguri di tutti per Emma Marrone, degli amici di sempre, dei collaboratori, dei colleghi che la adorano, prima di tutti i suoi fan. La cantante salentina si lascia andare e commossa continua a guardare il video messaggio inviato dal suo fan club. L’artista vive per loro, continua a lavorare, a cantare, ad attendere nuove canzoni e nuovi concerti per tutti loro. Uno scambio di emozioni che rende Emma così dolce e fragile e Francesca svela tutto sui social.

Emma Marrone oggi festeggia 38 anni

Il grazie dei fan si confonde con il suo grazie mentre Emma continua a piangere a dirotto. Oggi compie 38 anni: “So 38 ma non me chiedete come ho fatto che non lo so…” scrive sul suo profilo mostrando i palloncini e la prima candelina della giornata. E’ solo l’inizio, la brioscina per la colazione e la candelina su cui soffiare, fino a sera ce ne saranno altre e chissà se il desiderio sarà sempre lo stesso o Emma Marrone ne ha tanti.

C’è già un primo regalo ed è un enorme carrello per la spesa, Emma è felice, è uno dei regali che voleva. Prima la colazione con Francesca, la brioscina con la candelina, poi il carrello per la spesa, il video messaggio dei fan, gli auguri di tutti, anche dalla tv con Antonella Clerici. Il regalo più grande Emma l’ha comprato da sola: è la nuova casa in cui si è trasferita da poco. Dopo i vari anni in affitto è riuscita a mettere i soldi da parte per l’acquisto che desiderava e oggi è così orgogliosa e fiera.