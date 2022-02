Emma Marrone e Davide Maggio uno contro l’altro: “Se hai una gamba importante eviti le calze a rete”

Emma Marrone soddisfatta del suo Sanremo 2022, questa mattina si è svegliata tardi, ha dormito molto, si è finalmente riposata ma non è stato un dolce risveglio. Colpa delle parole di Davide Maggio. “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete” in una diretta social questa la frase di Maggio su Emma. La calza a rete sotto gli abiti neri, quelli indossati dall’artista sul palco del teatro Ariston, sembra non sia piaciuta a Davide Maggio. La cantante ha le spalle larghe ma reagisce, ascoltata la critica ha un messaggio per le donne, soprattutto per le giovanissime a cui chiede di non ascoltarle parole come quelle, di indossare calze a rete anche con una gamba importante e magari di aggiungere anche una minigonna perché ognuno è perfetto così com’è, ognuno deve imparare ad amarsi e rispettare se stesso prima di tutti gli altri.

Emma Marrone: “E’ ancora necessario parlare di rispetto delle donne”

“Imbarazzo o noia?“, si chiede la cantante, Emma non commenta altro ma il suo pensiero è verso le ragazze: “Vi dovete vestire come vi pare, mostratele queste gambe importanti. Mettetele le calze a rete e abbinate magari anche una bella minigonna. Siate orgogliose del vostro corpo”.

“Questa canzone a quanto pare era necessaria perché è ancora necessario parlare di femminismo e di rispetto delle donne. Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico e importante. C’è chi le sa reggere e le vive anche con ironia e c’è chi purtroppo, qualcuno molto fragile, legge e rischia di finire in un buco senza fine. Però tutto è molto imbarazzante e lo devo dire. Torno a fare un sacco di cose belle ma era necessario per me dire questa cosa che non si può più stare zitti davanti al fatto che chiunque possa parlare di un’altra persona in un modo così scorretto”.

La reazione di Davide Maggio arriva su Twitter ed è particolare: “Mi fa tanta tenerezza punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me lo aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati”.

