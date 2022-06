La verità di Justin Bieber sulla sua malattia: sui social racconta tutto, sindrome di Ramsay Hunt

Quando pochi giorni fa Justin Bieber aveva annunciato che si sarebbe preso una pausa dal palco, per problemi di salute, i suoi fan ( oltre 240 milioni di follower su instagram) hanno pensato che fossero tornati i problemi legati a una malattia di cui in passato, aveva già parlato. Purtroppo le cose stanno però in modo diverso e ieri, via social, il cantante ha raccontato tutta la verità sulla malattia che sta cambiando la sua vita. La sindrome di Ramsay Hunt è una complicazione del fuoco di Sant’Antonio che può portare a una paralisi facciale temporanea e alla perdita dell’udito. In casi rari, tali sintomi possono diventare permanenti.

Tutta la verità di Justin Bieber sulla sua malattia

“Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto” queste le parole di Justin Bieber e nel video che ha postato sui social, è già possibile vedere quelli che sono gli effetti della malattia. Gli occhi del cantante si chiudono con riflessi involontari e la sua faccia è tirata. Bieber ha poi aggiunto: “Per coloro che sono dispiaciuti per la cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado di salire sul palco.” E ancora: “Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità. Ci vorrà del tempo”.

In tre minuti una delle popostar più amate negli Stati Uniti, ha provato a spiegare come questa malattia stia trasformando la sua vita. Bieber ha poi aggiunto: “Come potete vedere, la palpebra dell’occhio destro non si chiude. Non posso sorridere da questo lato del viso, questa narice non si muove. C’è una completa paralisi del lato destro del volto“.

Potrà stare meglio ma ci vorrà del tempo e Justin spiega: “Il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare. Spero che capiate. Userò questo tempo solo per riposarmi e rilassarmi e tornare al cento per cento in modo da poter fare ciò per cui sono nato.”

Oltre a tutti i problemi legati alla pandemia e alla sua precedente malattia, il cantate negli ultimi mesi è stato in ansia per le sorti di sua moglie. A Marzo, Hailey, era stata ricoverata in ospedale, per un mini ictus.