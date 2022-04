Hailey Bieber racconta di avere avuto un mini ictus: “Ero a colazione con Justin”

Hailey Bieber per la prima volta racconta di avere avuto un mini ictus, spiega tutto sul suo canale Youtube confidando che si trovava insieme al marito, Justin Bieber. Non era da sola e per Hailey è stata la sua fortuna. E’ accaduto lo scorzo marzo, quando è stata ricoverata per un malore, oggi spiega i sintomi, cosa le ha fatto subito capire che si trattava di un ictus. Un malore scatenato sembra da una serie di circostanze ma Hailey Bieber ricorda benissimo che era a colazione con Justin, che ha iniziato a sentirsi poco bene, stavano palando, tutto era tranquillo ma ha avvertito una strana sensazione al braccio destro.

Hailey Bieber spiega i sintomi del mini ictus

“Ero seduta a tavola con Justin, stavamo parlando normalmente durante la colazione e ho sentito una strana sensazione al braccio destro, dalla spalla fino alle dita della mano, che erano intorpidite. E quando mio marito mi ha chiesto che cosa avessi mi sono resa conto che non riuscivo a parlare”.

La modella ha solo 25 anni, sono malori che non capitano solo a persone di età più adulta e la moglie di Bieber l’ha capito a sue spese.

In attesa che arrivasse l’ambulanza l’ha soccorsa un vicino di casa, le faceva delle domande ma non riusciva a rispondere: “Non riuscivo a tirar fuori le parole, come se la mia lingua e la mia bocca non riuscissero a formare le frasi”. In ospedale ovviamente l’hanno sottoposta a varie analisi ma i sintomi non erano più presenti. La diagnosi è un TIA, un attacco ischemico transitorio, un mini ictus provocato da un coagulo di sangue. Sembra che il tutto si sia scatenato per una serie di circostanze.

La modella ha di recente avuto il Covid, aveva appena fatto un viaggio andata e ritorno da Parigi in breve tempo e poi spiega: “Avevo appena iniziato una pillola anticoncezionale che non avrei dovuto prendere perché soffro comunque di emicrania e non ne parlai prima con il mio medico”. E’ sempre bene parlarne, per informare non solo dei sintomi ma anche di cosa potrebbe scatenare anche un mini ictus.