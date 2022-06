Jovanotti, cosa mangia e cosa evita per prepararsi al tour

Manca poco al Jova Beach Party e Jovanotti è sempre in gran forma ma per sostenere la fatica dei suoi prossimi impegni segue una dieta adatta a lui. Il tour estivo sulle spiagge italiane sta per partire, Jovanotti inizia da Lignano Sabbiadoro il 2 luglio e sul palco porta la sua intera visione del mondo, cibo compreso. Da anni Jovanotti non mangia carne ma anche altro, una scelta per rispetto degli animali ma non vuole insegnare niente a nessuno. Al Corriere spiega il suo punto di vista: “Il cibo è libertà, non faccio proselitismi”. Quindi, cosa mangia? Solo frutta e verdura di stagione, d’estate va pazzo per i pomodori. La frutta secca è la sua principale fonte calorica: “Frutta secca come se piovesse” ma ripetiamo che questa è la sua dieta, non va bene per tutti. L’olio extravergine d’oliva poi per l’artista è “olio santo”. Via libera anche al burro ma solo burro chiarificato, con cui cucina delle uova buonissime.

Jovanotti attento conoscitore del cibo sano

“Quando facevo il deejay tornavo a casa alle 5 di mattina, mi facevo wurstel e maionese, mischiavo tutto, mangiavo e andavo a letto. Se lo faccio adesso mi ricoverano”. E’ per questo che per la seconda edizione del Jova Beach Party ha pensato al Jova Food Good. Un’intera area sarà dedicata al cibo di qualità, una ventina di food truck di qualità.

“Ho sempre mangiato bene e sostanzioso. Mia mamma Viola era una cuoca strepitosa. Poi quando ho conosciuto la Francesca, che è più radicale, è entrata in casa mia la cultura del biologico. I suoi hanno un orto molto grande qui a Cortona, si mangiano solo prodotti di stagione”. Niente bistecche: “Ho un rifiuto quasi pregiudiziale nei confronti degli allevamenti intensivi: per me sono inaccettabili. Gli animali li conosciamo, sanno essere affettuosi, interagiscono con noi”.

“Negli ultimi anni ho aumentato la componente dei grassi buoni, come noci, mandorle e nocciole. E sto quattro ore a digiuno prima di andare a letto. Io le provo tutte” quasi tutte.

Ovviamente si allena tantissimo, tutti i giorni perché sul palco dovrà starci 10 ore e sempre con energia.