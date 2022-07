Cosa è successo a Clementino? Lo spiega lui smentendo il ritiro della patente

Non è come hanno scritto in tanti in queste ore, a Clementino non è stata ritirata la patente e adesso che ha risolto tutto è il rapper a spiegare che i giornalisti hanno scritto il falso. Clementino ieri sera era sul palco a Ischia, impegnato in un evento, poco dopo è arrivata la notizia che la polizia l’aveva fermato alla guida di un monovolume noleggiato provvedendo al ritiro della patente. Chi ha aggiunto dettagli ha scritto che Clementino aveva una licenza di guida non adatta alla conduzione del veicolo. Per tutti quindi non solo l’artista era stato accompagnato in hotel da un taxi ma per un bel periodo sarebbe rimasto senza patente, quindi con la necessità di farsi accompagnare ovunque. Le notizie false infastidiscono tutti e Clementino ha prima spiegato cosa è accaduto e poi ha chiesto ai giornalisti di non scrivere st***ate.

Clementino a Ischia mostra la patente e la multa

“E’ arrivato il momento di spiegare alcune cose. Sono al commissariato di Ischia dove ho un attimo risolto questa situazione. Non mi è stata ritirata la patente, la mia patente è qui – la mostra e mostra anche la multa appena pagata – questo è il verbale della multa che ho appena pagato. Semplicemente non avevo la patente con me e chiedo a tutti i giornalisti di non scrivere st***ate”. Ecco cosa è successo al famoso rapper dopo il concerto a Ischia. Fermato dalla polizia per un normale controllo su strada, come sarà capito a tante altre persone aveva dimenticato la patente e gli agenti hanno fatto il loro dovere.

Multa pagata, tutto risolto, ma resta il fastidio per le solite fake news. Clementino saluta tutti, abbozza un sorriso solo alla fine, non ha molta voglia di scherzare perché a nessuno piacciono le notizie inventate. Il suo prossimo concerto è a Catania, di certo non dimenticherà più la patente in albergo.