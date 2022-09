Come sta Loredana Bertè dopo il malore?

Un problema di salute ha bloccato Loredana Bertè. Come sta la cantante?

Loredana Bertè sta male e per questo ha dovuto annullare il concerto, l’ultima tappa del suo tour. Costretta in albergo e lontana da casa Loredana Bertè ha spiegato ai suoi fan, ai follower, del malore. Si è sentita male e non è riuscita a portare a termine il suo progetto, a completare le sue esibizioni. Mancava l’ultima data e per nulla al mondo l’avrebbe persa ma a volte capita che non c’è altro da fare che fermarsi. L’artista ha scritto che è in un hotel vicino a Lanciano, ferma lì da due giorni, impossibilitata ad esibirsi. Non ha il covid, lo chiarisce subito, ma sta davvero male. Dalla pandemia in poi niente è stato semplice, tante le salite che la Bertè ha dovuto affrontare ma il Manifesto Summer Tour era la gioia più grande. E’ rammaricata, non doveva concludersi così ma adesso tutti si chiedono come sta Loredana Bertè.

Come sta la Bertè?

“Cari tutti, mi trovo in hotel vicino a Lanciano da due giorni e volevo concludere in bellezza il mio Manifesto Summer Tour” ha confidato, doveva avvisare che il concerto era annullato. “Purtroppo la ripresa dei live è stata emozionante e bellissima, ma non priva di salite. Dal 2020 è stato tutto come un percorso a ostacoli”.

Poi la spiegazione di cosa è accaduto: “Ieri, subito dopo cena, ho iniziato a stare male, forse per qualcosa che ho mangiato. Febbre e vomito ma niente Covid (ho fatto tre tamponi: tutti negativi)”. Ovviamente è stata visitata dal medico, la diagnosi è semplice, forse è un semplice virus. “ Il medico che mi ha visitata oggi in hotel parla di possibile virus gastrointestinale. Sono davvero spossata. Purtroppo, niente concerto stasera: devo stare a riposo”.

Ieri niente concerto ma oggi come sta Loredana Bertè? Per il momento non ha ancora detto nulla ma ieri ha concluso così: “Ringrazio tutti i tantissimi fan che sono venuti ai miei concerti e anche chi stasera, purtroppo, non potrà vedermi. Ora devo pensare a come riuscire a rientrare a Milano… Con amore, Lola”.