I Ricchi e Poveri seduti distanti al funerale di Franco, lo racconta Pupo amareggiato

E' amaro il racconto di Pupo, era presente al funerale di Franco Gatti e ha visto I Ricchi e Poveri non uniti

E’ passato qualche giorno dal funerale di Franco Gatto dei Ricchi e Poveri ma Pupo non è riuscito a non raccontare ciò che ha visto e immaginato. Enzo Ghinazzi era presente all’addio in chiesa di Franco, è arrivato prima che entrassero Angelo e Angela, i componenti da sempre più famosi del gruppo. Prima di tutti però era arrivata Marina Occhiena e aveva avuto cura di tenere il posto nel banco in prima fila anche ad Angelo e Angela. L’idea di Pupo è che tra I Ricchi e Poveri già non regni più l’armonia mostrata sul palco del festival di Sanremo nella loro straordinaria reunion. Amadeus li ha riportati sul palco ma loro sono già distanti? Di certo lo erano al funerale di Franco Gatti ma è solo il racconto di Pupo.

Pupo nella sua rubrica Dolce e un po’ salato parla di stonatura dei Ricchi e Poveri

Pupo scrive: “Ho partecipato al funerale di Franco Gatti, il simpatico “Baffo” de I Ricchi e Poveri. Non erano presenti, a parte gli altri tre componenti del gruppo, personaggi importanti del mondo dello spettacolo” lui non ne ha sentito la mancanza ma è chiaro che mancassero un po’ di persone. Nonostante, questo ovviamente la famiglia di Franco si è stretta nel dolore e ha mostrato tutto l’amore che il cantante meritava. “Nella chiesa del quartiere Nervi di Genova si respirava l’amore puro e genuino che l’intera comunità del luogo e la famiglia di Franco portavano dentro di loro e diffondevano. Non c’era ipocrisia. Era tutto vero. Solo una piccola ‘stonatura’”.

La stonatura è il passaggio che Pupo avrebbe potuto evitare ma ha raccontato che Angelo e Angela, i componenti della storica formazione, non si sono seduti in prima fila accanto a Marina Occhiena nonostante lei avesse avuto premura di lasciare per loro due posti liberi e li avesse più volte invitati.

E’ davvero triste riportare quella che Pupo sente come una stonatura del gruppo, anche perché ognuno vive il dolore a modo proprio, nessuno sa cosa abbiano pensato in quel momento Angelo e Angela, magari volevano solo lasciare posto alla famiglia di Franco Gatti. La reunion era uno dei desideri dell’artista, l’ha vissuta in tempo.