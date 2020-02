A Vieni da me il dubbio che tra Angela e Marina dei Ricchi e Poveri il perdono sia finto (Foto)

E’ tutto vero tra i Ricchi e Poveri? Tutto superato tra donne, tra Marina Occhiena e Angela, la brunetta del gruppo? La domanda a Vieni da me è la stessa che gran parte dei telespettatori avrebbero voluto fare ai quattro cantanti. Ieri sera al festival di Sanremo 2020 le due donne erano una accanto all’altra, si sono tenute per mano mentre scendevano le scale, hanno cantato mostrando la complicità che è apparsa anche un po’ forzata. Non tutti credono che Angela abbia del tutto perdonato la sua ex rivale in amore. “Non è stato casuale ma un modo per dimostrare che tutto è passato” ha commentato qualcuno a Vieni da me mentre un’altra ospite di Caterina Balivo ha aggiunto: “Io ci credo un po’ poco”. La verità è che decenni fa le due donne dei Ricchi e Poveri sono arrivate ai ferri corti per un fatto molto privato: “Con l’età ci passi sopra magari con la macchina” una battuta che fa sorridere, l’argomento è leggero, si parla pur sempre d’amore e di amicizia anche se traditi.

DIETRO LA REUNION DEI RICCHI E POVERI UN DISCORSO ECONOMICO

L’abbiamo pensato in tanti che il riscontro economico di questo ritorno sul palco abbia magari fatto ragionare tutti meglio. Si vogliono bene o no Marina Occhiena e Angela? A Vieni da me scorrono le immagini di un’intervista della bionda del gruppo, era il 2008 e confidava il suo rimpianto di avere creduto sempre nei sentimenti perdendo tutti gli anni di carriera che invece hanno conquistato i suoi tre colleghi. Era pentita, oggi non rifarebbe lo stesso errore, non sceglierebbe il marito di Angela ma la musica, i Ricchi e Poveri.

“Non c’è una discoteca che a un certo punto della serata non parta con una canzone dei Ricchi e Poveri” concludono da Vieni da me sottolineando il dubbio che abbiamo tutti.