I Ricchi e Poveri tornano insieme dopo 40 anni, dopo il tradimento Angela ha detto sì a Marina Occhiena per Sanremo (Foto)

Ci saranno grandi pianti e grandi abbracci al Festival di Sanremo 2020 con i Ricchi e Poveri che dopo 40 anni tornano di nuovo insieme, tutti e quattro (foto). Ne è convinto Francesco Facchinetti che a Vieni da me anticipa quelle emozioni perché le ha già vissute con i Pooh. Amadeus porta sul palco dell’Ariston tutto il gruppo, tutti e quattro I Ricchi e Poveri e la maggior parte del pubblico non li ha mai visti insieme. Con Angela, Angelo e Franco ci sarà anche Marina Occhiena. Per chi non conosce la loro storia sono Caterina Balivo e i suoi ospiti di oggi a raccontare che la Occhiena e il compagno di Angela si innamorarono, fu un vero scandalo. In una vecchia intervista di Marina lei confidò: “L’amore è amore, che ci devi fare, allora fu uno scandalo, oggi forse non ci faresti nemmeno caso. Non abbiamo vissuto questa storia ma si è creata una disarmonia e sono uscita dal gruppo anche se la nostra storia non è andata avanti, è durata pochissimo”. Marina Occhiena se tornasse indietro si comporterebbe diversamente, sceglierebbe la musica, I Ricchi e Poveri e non l’amore ma andò diversamente.

ANGELA DEI RICCHI E POVERI HA CEDUTO E ACCOLTO DI NUOVO MARINA

Sembra sia stata soprattutto Angela, la brunetta del gruppo, a non volere che Marina tornasse a cantare con loro. Comprensibile la sua risposta per tanti anni ma adesso sembra che tutti siano felici di riaverla. Tornerà nel gruppo anche Franco Gatti, lui aveva lasciato i suoi cari amici dopo il grave lutto che l’aveva colpito nel 2013. Proprio durante il festival di Sanremo arrivò la tragica notizia della morte del figlio di Franco e I Ricchi e Poveri che avrebbero dovuto ritirare il premio alla carriera non salirono sul palco, il dolore era di tutti.

Marina Occhiena con Franco e Angelo ha sempre avuto un legame forte, semplice per loro accoglierla di nuovo. Da Vieni da me le anticipazioni sull’emozione di tutti e quattro e ovviamente è la Occhiena la più felice di tutti.