LDA a Sanremo 2023, Gigi D’Alessio scrive a suo figlio la dedica più dolce

Emozioni e orgoglio nella dedica e nella risposta tra Gigi D'Alessio e il figlio: LDA sarà a Sanremo 2023

LDA sarà a Sanremo, l’ha scoperto come tutti seguendo il TG 1, in diretta dalla voce di Amadeus. Era con due suoi amici emozionato sul divano, con la speranza di essere tra i Big. Un’esplosione di gioia, Luca D’Alessio che bacia il primo piano di Amadeus e poco dopo sul profilo Instagram di Gigi D’Alessio arriva la dedica a suo figlio. Tra i nomi dei grandi artisti, tra Marco Mengoni, Anna Oxa, Giorgia e tutti gli altri c’è un giovane ragazzo che ce l’ha fatta, che sta realizzando il suo sogno, anche quello di salire sul palco senza essere considerato il figlio di… ma solo perché è LDA, Luca D’Alessio, uno degli ex alunni di Amici che sta dimostrando il suo valore anche oltre un talent show.

Tra i cantanti di Sanremo 2023 c’è LDA

Nessuno conosceva la lista dei cantanti che parteciperanno al festival di Sanremo 2023, ancora una volta l’annuncio di Amadeus è stato popolare, coinvolge tutti e ha coinvolto anche un padre famoso. Gigi D’Alessio scrive l’orgoglio che prova per suo figlio, il terzo figlio nato dal matrimonio con l’ex moglie Carmela Barbato.

“Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… – scrive il cantautore napoletano – Sempre più orgoglioso di te Luca! – aggiunge – Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo.Ti amo Papà”. E’ così orgoglioso da non riuscire a scrivere le parole giuste per raccontare le emozioni che sta provando. Gigi conosce bene il palco dell’Ariston di Sanremo, l’emozione che regala. Immediata la tenera risposta di LDA a suo padre: “Papi prometto che ti renderò fiero di me, ti amo più della mia vita”. Emozioni uniche che Gigi e Luca si scambiano con una dolcezza che colpisce tutti.

In pochi minuti tantissimi i complimenti e gli auguri rivolti a LDA e l’orgoglio di Gigi D’Alessio non può che crescere. Sarà un festival forse più emozionante degli altri per l’artista partenopeo.