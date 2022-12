Sanremo 2023, un’altra delusione per i Jalisse: 26 no

Ecco come i Jalisse hanno incassato il 26esimo no dal festival di Sanremo 2023

Niente Sanremo 2023 per i Jalisse, dovranno rinunciare anche al prossimo festival ed è la 26esima volta che lo fanno. Il duo ha accumulato 26 no perché dal 1997, anno della loro unica vittoria, ci riprovano sempre ma restano sempre delusi. Negli ultimi anni i Jalisse hanno chiesto in tutti modi possibili agli organizzatori, al direttore artistico, di partecipare, non solo inviando i loro nuovi brani ma anche lamentandosi per la continua esclusione. Osservando la lista dei Big che parteciperanno al prossimi festival di Sanremo sembra chiara la scelta di Amadeus. 22 Big in gara e gli interpreti di Fiume di parole restano ancora una volta a casa . Dal loro unico primo posto non c’è più stata la stessa possibilità ma quella è stata una grande possibilità.

Questa volta i Jalisse incassano meglio il colpo

L’anno scorso la reazione è stata dura, questa volta confermano che continueranno a provarci ma incassano meglio la delusione, la 26esima delusione. “26 no, ma non ci fermiamo. Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio “NOI L’UNICA SALVEZZA” che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube Domani sera su Cine 34 il film di Maurizio Battista “4 Misteri ed un Funerale” con la nostra colonna sonora e musiche inedite – ma qualcosina la aggiungono – In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!” un po’ di ironia si legge tra le righe, il cast è ricco e variegato e pensano che anche loro avrebbero potuto salire sul palco dell’Ariston con tutti gli altri.

Non c’è dubbio che il loro sia un record di no incassati dal festival, a meno che altri artisti facciano come loro inviando canzoni da sempre, beccando tantissimi no ma senza farne un dramma.