Sanremo 2023 in pillole: tutti i duetti, titoli e ospiti

Quali saranno i duetti nella serata delle cover di Sanremo 2023 il 10 febbraio? Amadeus annuncia da Viva Rai 2 tutti i duetti di questa edizione del Festival

Ci si aspettava il grande annuncio di Amadeus da Domenica In il 29 gennaio e invece alla fine, i duetti il direttore artistico di Sanremo 2023 li a rivelati e ufficializzati da Viva Rai 2 con Fiorello! Amadeus con il suo compagno di viaggio Gianni Morandi, ha quindi annunciato in modo ufficiale, visto che in settimana era stato spoilerato quasi tutto, quelli che saranno i duetti . Vi ricordiamo che i BIG in gara si esibiranno con il loro ospiti sul palco di Sanremo la serata del venerdì, prima della finalissima. Il 10 febbraio 2023 quindi la serata dedicata alle cover in qualche modo che quest’anno apre anche ad altri decenni e infatti ci saranno anche molte canzoni del 2000, come potrete leggere dalla lunga lista. Vi ricordiamo che saranno 28 i BIG in gara a Sanremo 2023 per cui 28 le canzoni che ascolteremo il venerdì sera e che andranno a rafforzare la posizione dei cantanti in gara in classifica.

Ci sarebbe tanto da segnalare in questi duetti annunciati oggi a Rai 2. Iniziamo ad esempio con Anna Oxa che praticamente omaggia se stessa con Un’emozione da poco; e poi largo ai giovanissimi con Ariete e Sangiovanni. Il ritorno di Fedez con J-AX dopo Milano a Sanremo. Poi grandi nomi come quello di Arisa, Manuel Agnelli, Elisa, Emma, Edoardo Bennato, Noemi, Eros Ramazzotti, Zarrillo…Insomma a Sanremo quest’anno ci saranno tutti, ma proprio tutti e sarà davvero una festa della musica.

Tutti i duetti a Sanremo 2023: la lista ufficiale rivelata da Amadeus

Ma vediamo quindi i titoli delle canzoni che sono state scelte dai BIG in gara e con chi saliranno sul palco.

Anna Oxa con il violoncellista iLjard Shaba, Un’emozione da poco (Anna Oxa, 1978); Ariete e Sangiovanni, Centro di gravità permanente (Franco Battiato, 1981); Articolo 31 e Fedez un medley di Articolo 31; Colapesce Dimartino con Carla Bruni, Azzurro (Celentano, 1968); Colla Zio e Ditonellapiaga, Salirò (Daniele Silvestri, 2002); Coma_Cose con Baustelle, Sarà perché ti amo (Ricchi e poveri, 1981); Cugini di Campagna & Paolo Vallesi, La forza della vita (Vallesi, 1992) e Anima mia (Cugini di Campagna, 1973); Elodie e Big Mama, American Woman (The Guess Who, 1970); Gianluca Grignani e Arisa, Destinazione Paradiso (Grignani, 1995); gIANMARIA con Manuel Agnelli, Quello che non c’è (Afterhours, 2002); Giorgia con Elisa, Luce (Tramonti a nord-est) [Elisa, 2000], Di sole e d’azzurro (Giorgia, 2001); LDA e Alex Britti, Oggi sono io (Britti, 1998); Lazza con Emma e Laura Marzadori (primo violino della Scala di Milano), La fine (Nesli, 2009); Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo, Medley di Edoardo Bennato; Levante e Renzo Rubino, Vivere (Vasco Rossi, 1993); Madame & Izi, Via del Campo (Fabrizio De André, 1967); Mara Sattei e Noemi, L’amour toujours (Gigi d’Agostino, 1999); Marco Mengoni & Kingdom Choir, Let it be (Beatles, 1970); Modà e Le Vibrazioni, Vieni da me (Vibrazioni, 2003); Mr. Rain e Fasma, Qualcosa di grande (Lùnapop, 1999); Olly & Lorella Cuccarini, La notte vola (L. Cuccarini, 1988); Paola e Chiara con Merk and Kremont, Medley di Paola e Chiara; Rosa Chemical e Rose Villain, America (Gianna Nannini, 1979); Will e Michele Zarrillo, Cinque giorni (Zarrillo, 1994) Shari e Salmo, un medley di Zucchero Sugar Fornaciari; Sethu e bnkr44, Charlie fa surf (Baustelle, 2008) Tananai e Don Joe, Vorrei cantare come Biagio (Cristicchi, 2005); Ultimo ed Eros Ramazzotti, un medley di Eros Ramazzotti.

Preparate dunque caffè, tanto caffè se amate Sanremo perchè ci vorrà davvero una ricarica di energia di non poco conto per resistere fino alle 2 di notte e forse anche fino alle 3.