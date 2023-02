I Cugini di Campagna sui Big a Sanremo 2023: “Il figlio di Gigi d’Alessio? Maleducato”

Non sono rimasti piacevolmente colpiti da LDA i Cugini di campagna: ecco che cosa pensano del figlio di Gigi d'Alessio

Si avvicina Sanremo e l’atmosfera si fa sempre più calda, in attesa della kermesse canora più importante in Italia. Sono carichi a pallettoni anche I Cugini di Campagna che non vedono l’ora di esibirsi sul palco dell’Ariston e sono prontissimi per questo Sanremo 2023. E visto che ben li conosciamo, immaginiamo che regaleranno non pochi aneddoti di cui parlare. Ancora prima che il Festival inizi, hanno lamentato un atteggiamento poco educato da parte di uno dei BIG in gara. In una intervista per Diva&Donna hanno fatto notare che LDA, il figlio di Gigi d’Alessio, non si è comportato nel modo migliore con loro.

Le accuse dei Cugini di Campagna a LDA

Nella loro intervista per la rivista Diva&Donna, tra le altre cose, hanno raccontato il rapporto con gli altri colleghi che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Ivano Michetti, storico chitarrista del gruppo, ha dichiarato che Ultimo e Leo Gassmann sono stati davvero molto gentili e rispettosi nei confronti della band. Ha spiegato: “Si sono subito avvicinati per presentarsi”. Un gesto che una band storica si aspetta, visto che quando i Cigini erano giovanissimi, raccontano, portavano molto rispetto a chi da 20-30 anni faceva musica in Italia. Molto diversamente è andata con Lda: “Molto meno educato il figlio di D’Alessio, che non si è presentato… “.

LDA quindi, dopo aver scoperto il disappunto dei Cugini di Campagna su quanto accaduto, ha deciso di usare i social per esprimere il suo dispiacere : “C’è stato un enorme fraintendimento ed onestamente mi è sembrato un po’ brutto darmi del ‘maleducato’“ ha detto il figlio di Gigi d’Alessio. Poi ha continuato: “Chiedo scusa se si sono offesi ma non è stata una cosa fatta apposta. In realtà c’è stata una piccola possibilità ma non volevo disturbarli. Per me oltre ad essere un piacere sarebbe un onore stringere la mano a degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana”. Nei prossimi giorni la band ed LDA di certo si incontreranno spesso a Sanremo di certo avranno modo di chiararsi se lo vorranno. E forse LDA avrà modo di far cambiare loro idea, dimostrando che la prima impressione non sempre, è quella giusta.