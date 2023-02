Chi è la super ospite della finalissima di Sanremo 2023? Due nomi fortissimi

Due clamorose indiscrezioni in vista della finale di Sanremo 2023: chi è la super ospite attesissima?

Chi è la grande, grandissima artista internazionale che sabato sera approderà a Sanremo 2023 per la finalissima del Festival? Amadeus lo ha rivelato in diverse sedi: c’è una contrattazione in corso. Nella puntata di Porta e Porta in cui Bruno Vespa gli ha chiesto qualcosa in più, i suoi occhi brillavano e tutto il pubblico guardando Amadeus, ha capito che si tratta di un colpo clamoroso. E speriamo che sarà davvero così perchè altrimenti tutta questa attesa e questo pathos, non sarebbero giustificati. Sono due i nomi che trapelano in queste ore ed entrambi sono clamoroso. Se dobbiamo fidarci di quanto aveva “spoilerato” Fiorello, dobbiamo pensare a una grande artista sulla scena internazionale, con origini italiane. Amadeus invece, fino a questo momento ha solo detto che si tratta di una donna. Nessun’altra indicazione. Ma oggi, a 6 giorni dalla finalissima di Sanremo 2023, è Dagospia a lanciare la clamorosa indiscrezione. E a seguire, un’altra clamorosa bomba arriva da Novella 2000. I nomi sono due, ed entrambi, sono davvero nomi bomba.

Madonna a Sanremo 2023? La bomba di Dagospia

Al lanciare il nome di Madonna, che sarebbe clamoroso e sarebbe l’ennesimo colpaccio per Amadeus, è Dagospia. Ci sarebbero delle prove: Madonna ha infatti già scelto la maison che la vestirà e pare che sarà Valentino, che sta già confezionando gli abiti. Motivo per il quale la voce è circolata. E sembra essere quella più credibile, visto che Madonna sta promuovendo il suo nuovo tour. Su Dagospia si legge: “Al cast di Sanremo manca solo un nome: quale sarà l’ospite donna, internazionale ma di origini italiane, di cui Fiorello ha recentemente fatto lo spoiler? Non sarà Lady Gaga.” E fin qui nulla di nuovo, lo aveva detto lo stesso Fiorello, anche se molti avrebbero accolto volentieri Lady Gaga…

E ancora: “Scartate anche l’ipotesi Ariana Grande, Alicia Keys (la madre ha origini nel Sud Italia) e la cantautrice Laura Pergolizzi meglio conosciuta come LP. Più di un indizio porta alla mitologica nonnetta del pop, Madonna. Nei ristoranti di Sanremo è un pissi-pissi continuo. C’è chi dice che la Maison Valentino avrebbe già preparato gli abiti per lei”.

Quindi sarà Madonna?

Per Novella 2000 è Ariana Grande la star per la finale di Sanremo 2023

Secondo quanto riferito invece da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, la super pop star sul palco di Sanremo 2023, sarà Ariana Grande. Ovviamente, trattasi di colpaccio clamoroso, anche in questo caso. Certo in questo caso parliamo di una super star che parla soprattutto ai giovanissimi e l’attenzione di Amadeus per i più giovani in questi tre anni è stata altissima… Staremo a vedere che cosa accadrà.