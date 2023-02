Mr. Rain, ecco chi è il cantante in gara a Sanremo 2023: vero nome, anni e canzoni più famose

Chi è Mr. Rain e tutto quello che c'è da sapere su di lui, il cantante di Supereroi a Sanremo 2023

Sappiamo bene che tra i cantanti in gara a Sanremo 2023 vedremo anche Mr. Rain. Il cantante, rapper e produttore discografico italiano, porterà sul palco del Teatro Ariston il brano intitolato Supereroi. Ci toccherà aspettare solo pochissime ore, prima di ascoltare il brano al Festival. Il 7 febbraio infatti, parte l’avventura di Amadeus con il suo quarto Sanremo. Intanto , visto che non tutti conoscono così bene Mr. Rain ( soprattutto i meno giovani) vogliamo parlarvi di lui e farvelo conoscere meglio prima del suo arrivo a Sanremo 2023.

Ecco tutto quello che dobbiamo sapere su Mr. Rain, il rapper che sarà a Sanremo 2023 con il brano Supereroi

Il vero nome di Mr. Rain è Mattia Balardi.

Mattia è nato a Desenzano del Garda, il 19 novembre del 1991. Quest’anno compirà dunque 32 anni. Artisticamente è nato nel 2011 quando ha pubblicato il suo mixtape intitolato Time 2 eat. Due anni dopo la pubblicazione ha deciso di partecipare ai casting di X Factor insieme al collega Osso. Nonostante i giudici lo abbiano mandato avanti nelle fasi del programma, Mr. Rain ha deciso di lasciare il talent. Mentre nel 2014 ha girato tutta Italia con il suo primo tour, l’anno successivo ha pubblicato il suo primo vero album intitolato Memories. Tra i brani più famosi contenuti: Carillon (doppio disco di platino) e Supereroe (disco d’oro). Prima di pubblicare il suo secondo disco Butterfly effect nel 2018, Mr. Rain ha lanciato diversi singoli: I grandi non piangono mai, Rainbow soda e Superstite. Qualche mese dopo è stato pubblicato poi il repack dell’album con l’aggiunta di alcuni nuovi brani, con il titolo Butterfly effect 2.0. A questo punto Mattia è tornato in tour in tutta Italia per poi continuare a pubblicare alcune nuove canzoni l’anno seguente: La somma (con Martina Attili, disco d’oro) e Fiori di Chernobyl, al secondo posto della classifica dei singoli più venduti.

A breve uscirà il nuovo album di Mr. Rain, il quarto della sua carriera. L’annuncio è già arrivato sui suoi social e il disco si intitola Fragile. L’album, tra le altre canzoni, includerà anche il brano Supereroi, canzone che l’artista porterà in gara a Sanremo 2023. E a questo punto non ci resta che attendere il 7 o l’8 di febbraio, a seconda dell’ordine delle esibizioni, per vedere finalmente Mr. Rain sul palco del Teatro Ariston e soprattutto per sentire il suo brano.

Conosciamo meglio MR Rain

In una intervista per RedBull.com Mr. Rain ha parlato di questa sua “ossessione” per le cose che cadono dal cielo e ha spiegato: “ Più che altro sono un fan dello spazio, dei film di fantascienza. Sono un sognatore. Mi piacciono molto le cose che vengono da un altro mondo. In ogni mio video se noti c’è un elemento che rimanda a qualcosa di extraterrestre. Sembrano tutti paesaggi un po’ fuori dal comune. È da molto che ho questa ossessione. Fai conto che il mio film preferito è Interstellar. È nella mia top 3 sicuramente.“

Una vita sempre in movimento quella di Mr. Rain che conferma di vivere in un moto perpetuo: “Sono sempre in moto. Sempre a pensare progetti futuri, idee nuove per i video, location per i video. Sono pieno di cose e ne risente molto la mia vita sociale. In questo album infatti c’è questo dualismo, questa battaglia tra le due persone che mi compongono. La persona normale viene sacrificata da Mr. Rain perché monopolizza il 100% del suo tempo ma si accorge che si sta perdendo tutto il resto, il presente, i traguardi, il tempo con la propria famiglia, partner e amici. È sempre proiettato nel futuro, in costante sfida con se stesso. Il disco lo chiudo con una promessa che faccio a me nell’outro: prometto di ricominciare da me, di ritrovare un equilibrio o almeno provarci” ha raccontato nella sua intervista per Redbull.com.

Su questo Festival di Sanremo spiega: “Avevo già provato nel 2020 ad andarci con ‘Fiori di Chernobyl’, ma forse non era ancora giunto il momento giusto. È il destino che ha scelto di mandare al Festival ‘Supereroi’”.

Mr. Rain è fidanzato?

Quando Elisabetta Gregoraci era nella casa del Grande Fratello VIP si era parlato di un suo presunto flirt con Mr. Rain incontrato durante Battiti Live. Una notizia che il cantante aveva smentito con queste parole in una intervista per Repubblica: “Mi sono fatto tante risate. In realtà è tutto un disguido. Con Eli siamo amici, lei mi segue, ascolta le mie canzoni, è una persona fantastica. Però, sul flirt non c’è nulla di vero. Io sono fidanzato da più di cinque anni! Era puro gossip, palesemente uno sbaglio”.