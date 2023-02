Blanco spacca tutto e distrugge le rose sul palco a Sanremo 2023: ma davvero nessuno sapeva quello che avrebbe fatto?

Blanco ha fatto a Sanremo 2023 quello che fa esattamente nel suo video dell'Isola delle rose: distrugge tutto, nessuno sapeva quello che aveva preparato?

Quello che il pubblico ha visto sul palco di Sanremo 2023 il 7 febbraio 2023 è stato di impatto molto forte. Però quello che Blanco ha fatto, è parecchio lontano da quelli che molti hanno pensato. La sua non è stata una reazione di rabbia. Non ha spaccato mezza scenografia solo perchè le sue cuffie non funzionavano e non ha avuto modo di sentire la sua voce, e probabilmente, nelle prossime ore, quando qualcuno troverà le parole giuste per spiegare quanto è accaduto, lo dirà anche. Ha sbagliato a non chiedere di ricominciare, ha sbagliato perchè ha esagerato. Ma siamo davvero sicuri che nessuno sapesse quello che Blanco avrebbe dovuto fare sul palco di Sanremo? Molto strano, considerato che Blanco, in tutto il video de L’isola delle rose, fa proprio quello che abbiamo visto sul palco di Sanremo. in modalità diverse certo. Lì è tutta finzione, lì non ci sono tecnici che devono risistemare fili, strumenti, luci. Non ci sono professionisti che devono entrare su un palco per pulire in pochi istanti. E non c’è un pubblico che resta a bocca aperta pensando che sia una scenata rabbiosa quando in realtà è solo finzione. I bhu che sono arrivati dall’Ariston, non hanno permesso a Blanco di spiegarsi. “Mi sono divertito” ha detto il cantante, che forse neppure si è reso conto dell’associazione che tutti stavano facendo. Se non posso cantare, allora spacco tutto. Guardando il video del brano di Blanco, ben si capisce, che era stato tutto studiato, per ripetere appunto, quello che succede nel video.

Ieri Amadeus parlando con Fiorello a Viva Rai 2 speciale Sanremo, ha spiegato: “Sapevo che doveva fare delle cose con le rose…”. Bhè strano che Amadeus che sa tutto, non sapeva quello che Blanco avrebbe dovuto fare. Anche nel video si rotola si, ma passa metà del tempo a tirarle fuori dal prato, lo stesso che è stato sistemato sul palco dell’Ariston. Il tutto sembra essere un grande equivoco: l’errore di Blanco che ha smesso di cantare, l’errore di chi non ha compreso che cosa avrebbe fatto con quei fiori, l’errore di Blanco di andare avanti distruggendo forse un po’ troppo tutto. Però di fondo, resta una domanda, alla quale forse il cantante nelle prossime ore risponderà.

Blanco e l’esibizione che divide: davvero nessuno sapeva cosa avrebbe fatto a Sanremo?

Ribadiamo un concetto: nel video puoi farlo, su un palco come quello di Sanremo, quando ci sono minuti contati e c’è una gara in corso, forse no. Resta ben chiaro che siamo di fronte a un equivoco che poi è diventato un fatto grave, perchè Blanco non ha saputo spiegarsi, perchè ha sbagliato e perchè lo stesso Amadeus, non ha capito cosa stesse accadendo, avendo poi di fronte un pubblico che continuava a fischiare. Rivedete però l’esibizione di Blanco e potrete rendervi conto di una cosa molto banale: inizia a distruggere le rose ancora prima di fare il segno negli auricolari, perchè quella cosa, voce o non voce, canzone o non canzone, lui avrebbe dovuto farla lo stesso.

Qui il video ufficiale de L’Isola delle rose