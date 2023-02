Simone Cristicchi: “A Sanremo si danno minuti a personaggi squallidi”

Simone Cristicchi contro Sanremo 2023. Chi sono i personaggi squallidi?

Simone Cristicchi attacca Sanremo, lo fa in un contesto ben preciso ma sottolinea che il festival di Sanremo concede tempo a personaggi squallidi. E’ quanto riporta Adnkronos ma è ciò che Simone Cristicchi ha detto in collegamento da Trieste durante la presentazione di un libro sulla tragedia delle foibe. Le due cose sono collegate, il desiderio del cantautore è che tra le tematiche affrontate a Sanremo 2023 potesse esserci anche spazio per altro. A Cristicchi sembra quasi di dovere chiedere l’elemosina per parlare di un tema di cui si occupa da tempo. E’ per questo che la sua critica è dura. Parla di 20 secondi di tempo che il festival di Sanremo potrebbe concedergli ma parla anche di “personaggi squallidi” e questo appare meno chiaro. A chi si riferisce Cristicchi? Mentre la maggior parte degli italiani apprezzano Sanremo 2023, il quarto festival di Amadeus, lui dice altro.

Simone Cristicchi deluso da Sanremo 2023?

“Non credo che sarebbe un problema dare 20 secondi di tempo al Festival di Sanremo, visto che si danno 15 minuti a certi personaggi squallidi…” è quanto riporta Adnkronos, questo avrebbe detto Simone Cristicchi che ha poi anche spiegato altro.

“Ogni volta sembra quasi di dover chiedere l’elemosina per parlare di foibe. La questione è comunque delicata e va chiesta a chi dirige il ‘baraccone’ del Festival” ci sembra di leggere ancora critiche tra le righe. “Dipende da chi sceglie e anche da chi sceglie di non dirlo – ha proseguito Simone che conosce bene Sanremo – Il giorno del Ricordo deve entrare nella coscienza collettiva degli italiani è uno spazio del genere, con decine di milioni di persone e che guardano la tv, sarebbe sicuramente utile”. E’ di certo utile parlare di tutto ciò che andrebbe risolto, compreso, cambiato, accettato, non giudicato e così via. Ma quanto dovrebbe durare il festival di Sanremo e soprattutto con chi ce l’ha Simone Cristicchi, chi gli ha detto di no?

Qualcuno risponderà alle critiche di Simone Cristicchi? Sanremo 2023 stasera si prepara per la terza serata, ne mancano due, magari qualcuno potrebbe rispondere prima della fine.