Anna Oxa diserta anche Domenica IN: le parole di Mara Venier

Anna Oxa decide di non presentarsi nella puntata di Domenica IN del 12 febbraio 2023 dopo Sanremo

Puntata post Sanremo come sempre molto affollata quella di Domenica IN con Mara Venier che ha preso la linea alle 14 e che saluterà il pubblico alle 18,45. Far cantare 28 BIG e far fare anche delle domande e delle interazioni non è cosa facile ma Mara Venier ha inizio puntata ha spiegato che ci sarebbero stati tutti i BIG che hanno partecipato a Sanremo. O meglio, quasi tutti. Durante il momento in cui c’è stata l’intervista al vincitore, Marco Mengoni, la conduttrice di Domenica IN ha spiegato che Anna Oxa non ci sarebbe stata. Da quello che risulta ala conduttrice, è la sola a non aver accettato l’invito del programma. Non una notizia che sconvolge più di tanto. Anna Oxa infatti nella settimana di Sanremo ha rilasciato una unica e brevissima intervista, lo ha fatto ai microfoni di Giovanna Civitillo, per La vita in diretta ( forse perchè alla moglie di Amadeus non si può dire di no). Poi nient’altro.

Anna Oxa non partecipa a Domenica IN nel post Sanremo

Non è stata presente a Domenica IN per una sua scelta, lo ha spiegato Mara Venier. Non ha aggiunto molto altro la conduttrice anche se è chiaro che ha fatto notare la cosa. Anna Oxa avrebbe potuto esibirsi come ha fatto Ultimo, interagendo solo con la conduttrice con la libertà di chiedere di non rispondere alle domande. Legittimo, come è stato fatto anche da Ultimo ( del resto se vedi dei video di giornalisti che gioiscono e applaudono per il tuo quarto posto, come se avesse vinto l’Italia, e ti remano da sempre contro a prescindere, sei più che legittimato a non voler rispondere a delle domande in un programma televisivo dove sei tenuto solo a cantare il tuo brano). Lo avrebbe potuto fare anche Anna Oxa che invece ha preferito non esserci.

Nessun comunicato al momento in merito a questa decisione.