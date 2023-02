Tananai quinto a Sanremo ma il video di Tango è lo struggente racconto di una guerra e una speranza di pace

Tananai ha conquistato il quinto posto a Sanremo 2023 con la sua Tango: il video commuove il mondo intero

Provare a trattenere le lacrime mentre sullo schermo scorrono le immagini di Maxim e Olga non è facile. Non sono solo canzonette quelle che abbiamo ascoltato a Sanremo 2023. Tananai ci aveva parlato di questa storia a distanza, di un amore non facile, di una storia che lo aveva così colpito da fargli scrivere una canzone. Ma nessuno aveva capito che quelle palazzine a fuoco, erano i palazzi di Kiev. Che quell’invito “è meglio se non rimani qui” era l’invito di un uomo costretto a restare in patria per combattere la guerra. Erano le parole di Maxim a Olga. Un amore che prova a resistere, nonostante la guerra. E’ quello che Tananai canta nella sua Tango e che racconta nel video. Un video in cui vediamo solo foto, video. Momenti di quotidiana vita reale, quella di Maxim e Olga, una giovane coppia ucraina che da un anno vive un amore a distanza. “Mi scaldo pensano al tuo amore” le dice Maxim, mandandole un video di quello che sta facendo. Bene del te mentre indossa la sua tuta mimetica e la pensa. E sullo schermo scorrono quelle immagini, di Maxim e Olga prima, di Maxim e Olga dopo. Una coppia felice, un coppia costretta a dirsi addio. Alberto lo ha rivelato solo dopo. A poche ore dall’uscita del suo video ha raccontato la vera storia di Tango, il significato della sua canzone. Non voleva forse essere accusato di qualcosa che non voleva fare. Ha sperato che tutti potessimo capire che c’era di più. E deve perdonarci se lo abbiamo capito solo dopo. Ma il messaggio che arriva con Tango è potente, è unico. E’ una canzone che racconta un pezzo di storia. Che di certo se Tananai dovesse decidere di tradurre in inglese, potrebbe essere il simbolo di questa guerra, potrebbe essere il racconto più struggente dell’amore che vince sulla guerra ma che a causa della guerra viene contaminato. Si va avanti, si sorride, si sopravvive. Olga e sua figlia lontane dalle bombe, dalle palazzine a fuoco, dalla polizia, dalla distruzione. Maxim in un carro armato, tra le macerie, salutando ogni giorno chi prima c’era e dopo non c’è più.

Ad Avvenire, Tananai ha raccontato il perchè del suo silenzio, prima dell’uscita del video: “Non volevo banalizzare o strumentalizzare la loro storia. Volevo che arrivasse prima la canzone sul palco, ma ora ci tengo a raccontare questa storia e al messaggio. Era difficile veicolarlo nel modo corretto senza avere visto prima il video che è uscito due giorni fa.” Tananai ha spiegato che non è riuscito a incontrare Olga perchè dopo qualche mese trascorso in Italia, lei ha deciso di tornare in Ucraina, nonostante sapesse di non poter incontrare suo marito, che è ancora al fronte.

Un messaggio di pace in tempo di guerra. Tanani nella sua intervista ad Avvenire ha spiegato: “A Sanremo ho portato un altro lato di me e questo momento lo sto vivendo molto fieramente: sono sicuro che sto facendo una cosa bella che può veicolare un messaggio di pace e umanità. E’ chiaro che pochi possono cambiare la situazione, ma questo video nel suo piccolo forse può aiutare a cambiare qualcosa. A ricordarci quanto siamo fortunati, ad essere grati di quello che abbiamo. Quando sei grato e soddisfatto sei portato più a fare del bene che del male.“

Tananai da Sanremo si porta via il quinto posto ma regala al mondo intero una meravigliosa canzone d’amore, pace e speranza.

Tango: il video di Tananai che commuove il mondo intero