Origami all’alba fa impazzire i fan di Mare Fuori 3: il testo in attesa della versione di Matteo Paolillo

Tutti pazzi per la canzone Origami all'alba: il brano di Mare Fuori 3 sarà inciso anche da Matteo Paolillo

E’ un vero e proprio fenomeno social . La serie Mare Fuori spopola su RaiPlay macinando record su record ma non solo. Tutto quello che riguarda Mare Fuori diventa virale come è successo anche al brano Origami all’alba. Chi ha già visto la serie sa che la canzone è stata scritta da Cardiotrap che insieme a Filippo ha confezionato un pezzo pieno di sentimento e rabbia. Chi ha visto Mare Fuori 3 sa anche molto bene che la canzone di Gianni è stata “rubata” da Giulia. Crazy J ha inciso di nascosto il brano, depositando la canzone a suo nome e prendendosi meriti e diritti. Questa è la story line raccontata nella serie ma fuori, la canzone sta spopolando ed è molto usata anche su TikTok. Non solo, i fan di Mare Fuori sono convinti che molto presto, questa canzone, sarà cantata anche da Edoardo, o meglio da Matteo Paolillo,l’attore che interpreta appunto l’amatissimo personaggio di Edoardo Conte. La canzone, cantata da Edoardo che si è esibito anche sul palco di Sanremo con la sigla della serie, dovrebbe uscire nella sua nuova versione il 9 marzo.

Ma vediamo adesso il testo di Origami all’alba, la canzone che tanto sta piacendo al pubblico che segue con affetto Mare fuori.

Origami all’alba: il testo completo del brano

Forse morirò, forse ti mancheròsi come veleno e non so se torneròforse morirò, forse ti mancheròlibero nel cielo ed è lì che voleròcon nodo stretto in gola come fosse una cravatta,ero sulla strada buona ma poi mi sono persa,non tornare ancora anche se son distrutta,è scaduta l’ora ma ora non mi dire resta.E sto piena di pare ti saluto in stazione,ogni inizio ha una fine, ogni film un finale.Non posso sopportare noi due stretti per ore,nel cuore ho delle spine,a dire il vero ogni notte che fa giornoci sarà un nuovo tramontoper ogni cosa che ho, col tempo se ne va,resto sveglio nella notte con il vuoto intorno,pensieri nella testa, origami all’alba anche da sola.Quando te ne andrai sarai su un’altra via,cammino dritta avanti a te se non sarò più tua,un cimitero di ricordi, ripenso ai tuoi occhi,lacrime e mi spari, lacrime se fai,non mi chiami, origami che intreccioda sola quando non rispondi.E sto piane di pare, ti saluto in stazione,ogni inizio una fine, ogni film un finale,non posso sopportare noi due strettiper ore nel cuore delle spine.A dire il vero ogni notte che fa giornoci sarà un nuovo tramonto per ogni cosa che ho,col tempo se ne va.Resto sveglio nella notte con il vuoto intornopensieri nella testa,origami all’alba.Ogni notte che fa giorno ci sarà un nuovo tramontoper ogni cosa che ho,col tempo se ne varesto sveglio nella notte con il vuoto intorno pensieri nella testa,origami all’alba anche da sola.

Nelle ultime ore in realtà Matteo Paolillo ha spiegato che vista l’enorme richiesta da parte dei fan della serie, la versione di Origami all’alba cantata da lui, uscirà il 24 febbraio ma è già possibile fare un pre-save.

Che ne pensate anche questa versione spopolerà?