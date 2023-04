Laura Pausini ringrazia pubblicamente la sua manager: “Ne abbiamo passate di tutti i colori”

Il grazie di Laura Pausini alla sua manager in un post in cui racconta tutto

Dieci anni fa un inizio importante per Laura Pausini, lo racconta su Instagram e si rivolge alla sua manager. E’ a Fabrizia Cerciello che Laura Pausini dedica un post lì dove parla solo della sua musica, poco della sua famiglia. Una foto, un abbraccio e la cantante che ricorda i dieci anni passati con lei che le è sempre accanto. “Dieci anni fa oggi, ho iniziato a lavorare con la mia manager. Ne abbiamo passate di tutti i colori insieme, sentendoci complici, unite ma anche discutendo” inizia così il lungo grazie di Laura Pausini alla sua manager. Sa che è una persona molto riservata ma desidera che tutti vedano l’amore che prova per lei. “È una delle persone più importanti della mia vita, una donna che ammiro e alla quale mi affido (cosa per me davvero rarissima)”.

Laura Pausini il messaggio alla sua manager

“So che sei riservata Fabri ma vorrei che tutti vedessero l’amore che provo per te ringraziandoti pubblicamente per la tua dedizione, testardaggine e capacità di influire sulle mie debolezze e per il coraggio che mi hai dato in questi ultimi anni a credere ancora in me, anche quando litigavamo. Con te ho avuto una nomination all’Oscar, con te abbiamo vinto il Golden Globe, Latin Grammy e la mia seconda nomination ai Grammy, con te abbiamo vissuto l’esperienza fantastica di Eurovision, e poi con te abbiamo girato il docufilm Piacere di Conoscerti”.

Non è finita: “Abbiamo fatto 8 talent show, due programmi tv, un bel po’ di tour mondiali…

Spero che saremo una al fianco dell’altra per sostenerci sempre. Buon 10* Anniversario guaglioncella (sì, lei è di Napoli e ne vado fiera assai!) Tu si ‘na cosa grande pe’ me”.

Tra i tanti commenti quello di Malika Ayane: “La Fab è tra le persone più straordinarie che abbia mai incontrato. È stata lei a insegnarmi come non farmi (troppo) travolgere da questo mondo complicato. Con affetto, severità e anche tantissime risate. Siete una coppia meravigliosa”.