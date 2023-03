E’ Laura Pausini ad avere fatto la romantica proposta di matrimonio a Paolo (Video)

Il video della proposta di matrimonio ma è stata Laura Pausini a chiedere a Paolo Carta di sposarla anche se...

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati e solo adesso la cantante svela tutto, mostra anche la proposta di matrimonio. E’ Laura Pausini ad avere chiesto al suo Paolo di sposarla, niente di tradizionale, non questa volta. Si sono sposati dopo 18 anni e a 10 anni dalla nascita della figlia. E’ sui social che l’amatissima cantante svela tutto, emozionata, felice di avere tenuto tutto in gran segreto, dalla proposta di matrimonio alle nozze. Mentre tutti non vedono l’ora di pubblicare sui propri profili social l’anello che annuncia le nozze, i video più sorprendenti di una proposta che passa da un’isola deserta ad un grattacielo, Laura Pausini ha scelto il giardino di casa sua. Non esiste per lei luogo più caro, la sua casa in Romagna, il suo giardino.

Laura Pausini in ginocchio per Paolo Carta

E’ un’immagine tenerissima, Paolo è spiazzato, Laura è emozionatissima, tra le mani ha il telefonino per far partire la loro canzone. Non manca la scatolina, questa volta è lei ad avere comprato l’anello, è lei a chiedere al padre di sua figlia “Mi vuoi sposare?”.

Ci sono anche i genitori, la mamma si commuove, si sentono le loro voci. Nessun copione rispettato. Era luglio del 2021, così è iniziata, era un periodo difficile per tutti, durante il lockdown, è lei che ha sorpreso l’uomo che ama da quasi 20 anni.

L’artista però spiega anche che un bel po’ di anni fa era stato Paolo a chiederle di sposarlo ma poi le nozze erano state rimandate. Spiega anche questo “11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa ma poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli. Però… due anni fa durante il lockdown ho fatto io una sorpresa a lui… nel giardino di casa mia in Romagna” ha scritto la Pausini.

Ovviamente il finale è stato un bel sì e un bacio per confermare che il loro è un grande amore. La coppia ha tenuto segreto tutto, anche questo momento così privato, fino ad oggi. Il gossip aveva appena scoperto che erano state fatte le pubblicazioni di matrimonio, non ha fatto in tempo a scoprire altro. Bravissime Laura Pausini e le sue dolci complici a tenere il segreto per tutto questo tempo.