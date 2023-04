Pupo giurato al Sanremo di Russia: pioggia di critiche

Pupo sta partecipando a una sorta di Festival di Sanremo ma in Russia e sarà anche al Cremlino: pioggia di critiche sui social

Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, è il nuovo giudice del festival di musica internazionale russo “Road to Yalta”. La quinta edizione di questo evento si è aperta il 29 aprile e culminerà nella serata finale del 2 maggio presso il Palazzo di Stato del Cremlino, dove verranno eseguite “canzoni sovietiche sulla guerra in diverse lingue del mondo in duetto con le star del palcoscenico russo”. Pupo sarà presente come “special guest” e già su Instagram viene messa in grande evidenza la sua partecipazione al festival.

In un video clip, che risale alla manifestazione di due anni fa, si vede Pupo cantare insieme al collega italiano Thomas Grazioso, al cantante russo Ernest Matskiavichius e alle musiciste della Otta-Orchestra la celebre canzone partigiana “Bella ciao”. Gli organizzatori di Road to Yalta hanno dichiarato che questa canzone è diventata l’inno informale del festival, ideato e organizzato dai giornalisti Andrey Kondrashov e Jonas Mackevicius.

Pupo, che è molto amato dai russi, ha già partecipato come giudice alla precedente edizione del festival nel 2021. Quest’anno canterà anche una canzone, dal titolo “C’è solo un attimo”, che è un invito a vivere ogni attimo della vita appieno. Il testo parla di come tutto sia un’illusione in un mondo tempestoso e di come esista solo un attimo tra il passato e il futuro, un attimo che si chiama vita.

Pioggia di critiche per la partecipazione di Pupo al Festival russo

La partecipazione di Pupo a Road to Yalta sta facendo molto rumore sul web, soprattutto alla luce degli eventi attuali tra Russia e Ucraina. Nel video di due anni fa si vede infatti Pupo cantare “Bella ciao” mentre continuano i bombardamenti russi sull’Ucraina. Contattato, l’artista non ha voluto rilasciare commenti sulla situazione attuale. Ma sui social italiani, è delirio. Piovono solo critiche e commenti negativi sul cantante. A detta di molti, avrebbe potuto evitare di accettare questo invito almeno in questo momento storico così delicato.