Loredana Bertè riappare dopo la visita di controllo in ospedale: inizia la riabilitazione

Loredana Bertè, il video dall'ospedale dopo l'operazione. Ci sono ottime notizie

Loredana Bertè si mostra per la prima volta dopo l’operazione. Un intervento d’urgenza per la cantante che ha dovuto cancellare il suo tour nei teatri. E’ stato lo staff di Loredana Bertè a metà aprile a rinviare tutto e a comunicare che la cantante non poteva più rimandare l’intervento, anche a causa dei dolori. Non è mai stato precisato il motivo dell’operazione, nessuna ha mai spiegato quale fosse l’origine del dolore, a quale tipo di operazione la Bertè dovesse sottoporsi. Loredana continua a non dirlo ma finalmente è tornata, anche se solo con un video pubblicato sui social. Ha solo buone notizie per tutti, sta bene e può iniziare la riabilitazione. Un intervento alla schiena? Questo è ciò che pensano molti ma di certo oggi più di prima c’è la certezza che Loredana Bertè sta bene, che tutto è andato bene e che la rivedremo presto.

Loredana Bertè torna a luglio con i suoi concerti

E’ un appuntamento importante quello che dà ai suoi fan, aspetta tutti a luglio, chiede a tutti di essere presenti. Sta per tornare ma prima deve fare la riabilitazione necessaria. “Finalmente ho il via libera per la riabilitazione, quindi presto potrò tornare sul palco con il Manifesto Summer Tour. Vi aspetto tutti da luglio con le prime date, non mancate! Un bacio” ha scritto l’artista sui social ma il video dice molto di più.

Finalmente si fa vedere, è in ospedale, ha appena terminato la visita di controllo e spiega cosa le ha detto il chirurgo che l’ha operata. “Ciao, sono Loredana, sono al San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo, il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare il tour. Vi aspetto a luglio in tutta Italia, vi prego, venite” chiude sorridendo, quel “vi prego venite” è dolcissimo.

Dopo l’operazione la convalescenza, adesso è il momento della riabilitazione e ci sono già le sue prossime date. Loredana Bertè sarà l’1 luglio a Ravarino (MO), il 6 luglio alla Basko Arena di Genova, il 10 luglio allo Stadio Comunale di Villa Literno (CE), il 27 luglio all’Outlet Summer Festival 2023 di Valmontone (RM) mentre il 10 agosto sarà a Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU).