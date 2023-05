Virginio di Amici: “Sono gay” ma preferisce parlare di Maria De Filippi

Esce il nuovo singolo di Virginio. L'ex vincitore di Amici non fa coming out, preferisce parlare di Maria De Filippi

Virginio Simonelli vincitore di Amici 10, Virginio che conferma il suo talento a Tale e Quale Show, che non ha mai smesso di fare musica e che risponde a una domanda di Vanity Fair e conferma che è gay. Lo fa con una semplicità tale che mostra il desiderio di vivere tutto con spontaneità, non solo la sua vita. “Si deve naturalizzare” e Virginio non ha mai nascosto la sua omosessualità ma non ha mai nemmeno fatto coming out. Infatti, non lo fa nemmeno adesso, non vuole che la sua conferma sia una confessione, non deve essere così per nessuno

Virginio preferisce parlare di Maria De Filippi e di Laura Pausini, le persone a cui deve dire grazie e con cui ha un rapporto che dura da anni, che dura nel tempo. Di delusione potrebbe dire tanto ma preferisce non dare importanza a chi gli ha fatto del male. Nell’intervista a Vanity Fair arrivano però una serie di domanda a cui il cantante risponde raccontando, sempre in modo semplice, quando ha compreso di essere gay.

Virginio Simonelli: “Il mio compagno l’ho sempre presentato a tutti”

Questo aspetto della mia vita non l’ho mai nascosto, semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza. Il mio compagno l’ho sempre presentato come tale a tutti

Rende tutto molto chiaro ma non vuol dire che non ha sofferto in passato. Ci sono stati dei momenti terribili, il buio che non augura nemmeno al peggior nemico. E il buio per Virginio non è una metafora. Aveva 14 anni e ricorda dei giorni precisi della sua vita.

Da lì sono iniziati giorni durissimi in cui, prima di elaborare la consapevolezza dentro me, ho pensato anche a gesti estremi. Quando la società non aiuta a capire che non c’è nulla di sbagliato nell’essere se stessi, ci si sente tagliati fuori, in trappola, quasi derisi. La musica mi ha salvato e la mia famiglia è stata sempre vigile.

Virginio e il rapporto con Maria De Filippi

Virginio ad Amici e Tale Quale Show

Il suo grazie alla conduttrice di Amici è importane. A Maria De Filippi deve il grazie più grande, il loro rapporto non si è mai spezzato, è a lei che fa ascoltare prima di tutti i suoi nuovi brani. E’ a lei che chiede consiglio. Maria ha capito come accendere altre luci per Virginio, quando il buio tornava.

Il legame di Virginio e Laura Pausini

Il cantante parla spesso della Pausini e il perché è semplice, lei è un cardine importante della sua vita già da qualche tempo. Hanno un rapporto personale, lavorano spesso insieme ma c’è una confidenza che fa capire tutto. Quando lavorano insieme per l’80% si raccontano e solo per il 20% del tempo fanno musica. “Del resto la musica è raccontarsi”.

Il 26 maggio esce il singolo Il giorno con la notte in duetto con Teo Bok.