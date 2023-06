Gigi Uno come te: la magia con Elodie, la dedica a Denise e Tananai che canta Tango in napoletano

Gigi - Uno come te che spettacolo i duetti di Gigi D'Alessio con Elodie, la dedica a Denise e Tango in napoletano

La magia di Gigi D’Alessio ed Elodie, la dedica alla sua Denise, Tananai che canta Tango in napoletano ed è solo l’inizio del concerto di Gigi D’Alessio da Piazza del Plebiscito a Napoli. E’ Biagio Antonacci a dare il via all’evento Gigi – Uno come te in onda su Rai 1, registrato il 27 maggio scorso.

La piazza è gremita, i duetti previsti sono tantissimi, D’Alessio accompagna il suo primo ospite con la fisarmonica, il pubblico conosce le canzoni di Gigi e dei suoi amici, tutte. Sale sul palco Elodie e anche se il suo napoletano non è per niente perfetto i duetti sono da brividi.

Se pensi a Napoli dimmi tre cose

Tre cose che vengono in mente ad Elodie se pensa a Napoli. Non ci pensa nemmeno un attimo e la prima è la generosità.

La generosità, Napoli è una città accogliente e calda, mi viene in mente il Vesuvio e mi viene in mente la pizza.

Gigi D’Alessio però svela anche la generosità di Elodie, nelle ultime settimane lei l’ha chiamato così tante volte, ogni volta gli proponeva una canzone diversa, un altro duetto. Elodie avrebbe voluto cantarle tutte le canzoni di Gigi evitando la sua, non le interessava.

Il duetto di Gigi D’Alessio ed Elodie a Napoli

Lei ha detto che voleva venire ma per cantare solo le mie canzoni. Che grande artista ma adesso cantiamo quella che fa Uno, due tre, la sai?

Pochi versi del famoso brano di Elodie che lascia il palco al protagonista della serata. Gigi D’Alessio ha una dedica importante da fare, alla sua Denise, la sua compagna, mamma del suo bimbo più piccolo, Francesco.

Vedete io ho la fortuna di scrivere canzoni e quando lo faccio per esprimere qualcosa di mio però poi succede sempre una magia perché quelle canzoni smettono di essere di chi le ha scritte e vanno in giro per il mondo e diventano di tutti, di tutti voi. Ognuno le fa sue io ho scritto una canzone dedicata alla persona che amo e so che adesso è anche un po’ vostra. La canzone fa così…

Denise Esposito la compagna di Gigi D’Alessio

Una dichiarazione d’amore che lascia spazio a Tananai, che ci prova a cantare in napoletano Tango e nonostante tutto è un altro spettacolo.

Tananai canta tango in napoletano

quando diamo la cittadinanza napoletana a tananai? #GigiUnoComeTe pic.twitter.com/rzkDNxWtDZ — lucrezia vs maturità (@diecimilascaIe) June 1, 2023

Non poteva mancare Max Pezzali con Come mai, non poteva mancare un omaggio all’Emilia Romagna, Romagna Mia, non poteva mancare Non mollare mai. Ed arrivano i primi ospiti che non cantano, i primi sono Pio e Amedeo, pronti a prendere in giro D’Alessio: “Devi fa’ Sanremo Gigì che Amadeus molla”.