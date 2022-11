Il figlio piccolo di Gigi d’Alessio identico al papà, le foto pubblicate da Denise

Denise Esposito, la compagna di Gigi D'Alessio, pubblica le foto con il figlio Francesco. Il cantautore le dedica parole d'amore

Sono rarissime le foto di Gigi D’Alessio e Denise Esposito, le immagini della loro vita privata, ancora meno le foto del figlio, il piccolo Francesco. E’ la compagna di Gigi D’Alessio a mostrare per la prima volta il suo bambino. Quattro scatti dolcissimi, Francesco D’Alessio è bello almeno quanto la sua giovane mamma ma tutti riconoscono la somiglianza con il papà. I fan impazziscono per le foto scattate in piscina, l’ultimo dei fratelli D’Alessio sembra biondo, ha i colori della mamma ma gli occhi del papà, le espressioni del cantante napoletano. C’è chi commenta che è Gigi D’Alessio in miniatura, chi lo vede del tutto identico al papà, una serie lunghissima di complimenti per la dolcezza delle immagini scelte da Denise Esposito. Francesco D’Alessio è bello come il sole, in piscina tra le braccia della sua mamma mordicchia il suo naso e lei non cancella lo scatto, lo mostra a tutti.

Le parole d’amore di Gigi D’Alessio alla sua compagna

Gigi non ha ancora visto le quattro foto della sua compagna e suo figlio, non ha ancora commentato, Denise le ha appena pubblicate. Ci sono però altre foto in cui Denise Esposito appare in tutto il suo splendore, scatti che ha pubblicato sempre sul suo profilo Instagram dedicandoli soprattutto a chi ama: “Teniamoci stretti che c’è vento forte”.

Immediata la risposta di Gigi D’Alessio: “Sono e sarò il tuo riparo, love”. Niente altro da aggiungere, Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono molto innamorati e complici. Lui adora la riservatezza della mamma del suo Francesco. Tutti apprezzano la semplicità e l’eleganza di Denise, che non avverte alcuna necessità di dovere apparire, di dire la sua, di mettersi in mostra. Dal primo giorno in cui è scattato l’amore tra lei e Gigi fino ad oggi non ha mai cambiato modo d’essere, anzi ha fatto un passo indietro allontanandosi dai riflettori.