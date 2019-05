A Storie Italiane Mara Venier e Giampiero Galeazzi festeggiano insieme la loro amicizia: emozioni su Rai 1

Eleonora Daniele ha deciso di fare un regalo speciale a Giampiero Galeazzi che non era presente nello studio di Storie Italiane ma, in collegamento, ha ricevuto tutto l’affetto della conduttrice e non solo. La puntata di oggi di Storie Italiane è stata in parte dedicata a un piccolo omaggio a Giampiero che, tra l’altro, ha anche ricevuto una telefonata in diretta da parte di Mara Venier. Abbiamo rivisto alcuni dei momenti più belli del loro lavoro di squadra in tv e non solo. Mara ha dichiarato ancora una volta tutto il suo affetto e la sua stima per Galeazzi, un sentimento che va ben oltre il mondo del piccolo schermo, per Mara infatti, il giornalista, è uno dei famiglia.

Il 18 maggio, Galeazzi, ha spento 73 candeline e ha festeggiato al circolo Canottieri di Roma. E oggi, nella puntata di Storie Italiane, commenta anche quel momento: “ La festa che ho fatto due giorni fa sul Tevere, al Circolo Canottieri di Roma, mi ha commosso davvero tanto, ero così emozionato che non mi muovo più per via dell’umidità, grazie anche a voi per questa copertina speciale “. Queste le parole di Galeazzi dopo aver visto le bellissime immagini della festa ma anche della sua carriera nel mondo della tv e dello sport.

LA FESTA PER GIAMPIERO GALEAZZI A STORIE ITALIANE: GRANDI EMOZIONI SU RAI 1

Per Galeazzi poi in diretta la telefonata di Mara Venier che non poteva mancare. La conduttrice ancora una volta ha dichiarato tutto il suo affetto per Giampiero, dicendo di essere come sempre commossa dalle immagini. E Galeazzi ha commentato: “Mi hai cambiato la vita, sembrava finita e dopo 20 anni ci siamo riuniti in trasmissione e siamo sempre gli stessi capaci di ballare sotto le stelle con una gamba sola. Avevo paura che Mara mi rubasse l’audience di 90esimo minuto quando mi invitò a Domenica In e invece fu una vera e propria bomba. Lei è stata sempre all’avanguardia in questo, e ora vi sono solo delle volgari imitazioni.”

La Venier ha colto anche questa occasione per ringraziare Eleonora Daniele che in questo suo anno, di nuovo in Rai, le è stata molto vicina.

La Daniele a sua volta ha ringraziato Mara perchè tra i momenti più belli della stagione di Domenica IN che volge al termine, c’è stato sicuramente il ritorno su Rai 1 proprio di Giampiero.

Le parole di Mara in chiusura: ” In questo mondo ci sono molte false amicizie, ma tra ma e Giampiero è nata un’amicizia fraterna che va avanti da 25 anni, un’amicizia vera basata sul rispetto, la complicità, sulla voglia di stare insieme, per me lui è uno della mia famiglia. La televisione non c’entra, è un regalo bellissimo che mi è stato fatto, ti voglio bene amore mio .”

Per finire in ironia, Galeazzi ha chiosato: “Sei meglio di un panino Mara. “